ओडिशा के पुरी में पीएम मोदी का रोड शो, संबित पात्रा के लिए किया प्रचार

Lok Sabha Chunav 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सोमवार 20 मई 2024 को पांचवें चरण का मतदान हो रहा है। इस चरण के बाद 25 मई और 1 जून को छठे और सातवें चरण का मतदान होगा। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के पुरी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी संबित पात्रा के लिए रोड शो किया है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi conducts a roadshow in Puri, Odisha in support of BJP candidate from the Parliamentary constituency, Sambit Patra.#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/kcLTOoCey8