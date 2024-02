BJP को चुनाव में अमेरिका से भी मिलेगा सपोर्ट, 25 लाख फोन करेंगे प्रचार

BJP will also get support from America in elections: अमेरिका में 'ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी' ने 2024 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha) में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) को लगातार तीसरी बार सत्तारूढ़ करने और भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड 400 से ज्यादा सीटें जिताने के लिए व्यापक योजना बनाई है। समुदाय के नेताओं के मुताबिक इस दौरान भारत में 25 लाख से ज्यादा फोनकॉल किए जाएंगे।

अमेरिका में 'ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी' ने 3,000 से अधिक भारतीय अमेरिकियों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की भी योजना बनाई है, जो पूरे भारत में विभिन्न क्षमताओं में पार्टी और उसके उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेगा। भाजपा ने विशिष्ट कॉल करने और विभिन्न राज्यों और भाषाओं के अनुसार रणनीति विकसित करने में मदद करने के लिए पूरे अमेरिका में दो दर्जन से अधिक टीमें भी बनाई हैं।

'ऑफबीजेपी यूएसए' के अध्यक्ष अदापा प्रसाद ने एक हालिया साक्षात्कार में बताया कि हमने दिसंबर से ही तैयारी शुरू कर दी थी और इस महीने हम इसमें तेजी ला रहे हैं। फरवरी में हम पूरे अमेरिका में कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, संभवत: 18 राज्यों के लगभग 20-22 शहरों में। हम न केवल 'ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी' के समर्थकों और स्वयंसेवकों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि आम लोगों, समुदाय के नेताओं और उस समुदाय को भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो 'मोदी 3.0' देखना चाहते हैं इसलिए वे उसमें भाग लेंगे।

उन्होंने कहा कि ओएफबीजेपी यूएसए पिछले 5 वर्षों और साथ ही 10 वर्षों में मोदी सरकार की उपलब्धियों को प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि हमने पावरपॉइंट स्लाइड पहले ही तैयार कर ली हैं। हमारे पास वितरित करने के लिए पीडीएफ दस्तावेज हैं।

उन्होंने कहा कि ओएफबीजेपी पूरे अमेरिका के कस्बों और शहरों में 'चाय पे चर्चा' आयोजित करने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बार लक्ष्य भाजपा और उसके सहयोगियों के लिए 400 सीटें हासिल करना है। प्रसाद ने कहा कि आम चुनाव को लेकर अभी से ही काफी सरगर्मियां हैं। यह मोदी और भाजपा के लिए है। हमारे पास लगभग काउंटी (जिला) स्तर पर कॉल सेंटर होंगे। हम कॉल करेंगे और हम इसे राज्य के आधार पर विभाजित करेंगे।

प्रसाद ने कहा कि मैं 25 लाख फोन कॉल की उम्मीद कर रहा हूं। इस साल ओएफबीजेपी आम चुनावों में पार्टी के प्रचार के लिए 3,000 भारतीय अमेरिकियों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की उम्मीद कर रहा है। इस पर ओएफबीजेपी यूएसए और भारत में भाजपा के बीच समन्वय है।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta