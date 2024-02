What is the caste of Prime Minister Narendra Modi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए गुरुवार को कहा कि मोदी जन्मजात ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) नहीं हैं। वर्ष 2000 से पहले उनकी जाति सामान्य वर्ग में आती थी।