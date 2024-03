BJP candidate list : भाजपा की दूसरी सूची में 72 नाम, नागपुर से गडकरी, इंदौर से शंकर लालवानी

BJP releases its second list of candidates for Lok Sabha elections 2024: आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है।से एक बार फिरको उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि नागपुर से केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ही चुनाव लड़ेंगे। हाल ही हरियाणा के मुख्‍यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्‍टर को करनाल सीट से लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया है।