Lok Sabha Elections : मप्र में पहले चरण की 6 सीटों के लिए 88 उम्मीदवार मैदान में

88 candidates are in the fray for six Lok Sabha seats in Madhya Pradesh : लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीट पर 19 अप्रैल को होने चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस के मौजूदा सांसद नकुल नाथ सहित 88 उम्मीदवार में मैदान में हैं। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख शनिवार को 19 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए।

मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अनुपम राजन ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख शनिवार को 19 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। राजन ने कहा, अब मध्य प्रदेश की छह सीट पर 88 उम्मीदवार मैदान में हैं।

जिन सीट पर पहले चरण में मतदान होगा उनमें सीधी, शहडोल (सुरक्षित), जबलपुर, मंडला (सुरक्षित), बालाघाट और छिंदवाड़ा शामिल हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीट पर 19 अप्रैल से 13 मई के बीच चार चरणों में मतदान होगा। छह सीट के लिए दाखिल किए गए 113 नामांकन में से छह को 28 मार्च को जांच के दौरान खारिज कर दिया गया था और 19 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया जिसके बाद अब 88 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं।

अधिकारियों के अनुसार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में सीधी (17), शहडोल (सुरक्षित) में दस, जबलपुर (19), मंडला (सुरक्षित) में 14, बालाघाट (13) और छिंदवाड़ा (15) शामिल हैं। कांग्रेस ने नकुल नाथ को छिंदवाड़ा से फिर से उम्मीदवार बनाया है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट थी जो 2019 में कांग्रेस ने जीती थी।

भाजपा ने मंडला से कुलस्ते को फिर से उम्मीदवार बनाया है, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस नेता एवं पूर्व राज्य मंत्री ओमकार सिंह मरकाम से है, जो डिंडोरी से मौजूदा विधायक हैं। जबलपुर में भाजपा से आशीष दुबे और कांग्रेस से दिनेश यादव नए चेहरे हैं। भाजपा ने सीधी में एक और नया चेहरा राजेश मिश्रा को मैदान में उतारा है, जहां कांग्रेस ने पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को टिकट दिया है।

शहडोल में भाजपा ने सांसद हिमाद्री सिंह को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने फुंदेलाल मार्को को मैदान में उतारा है, जो पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाजपा ने बालाघाट में पार्षद भारती पारधी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने अपनी जिला इकाई के अध्यक्ष सम्राट सिंह को मैदान में उतारा है। (भाषा)

