आत्मकथा : मेरी अपनी कथा-कहानी

What Not to Eat After Icecream : आइस्क्रीम एक स्वादिष्ट और ताज़ा मिठाई है जिसका आनंद हर कोई लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइस्क्रीम खाने के बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें खाने से बचना चाहिए? अगर आप आइस्क्रीम खाने के बाद इन चीजों को खाते हैं, तो आपको पेट खराब, उल्टी, दस्त और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।