भारत की महिलाएं वोटर लिस्ट में तो बढ़ी, संसद में नहीं

Madhavi Lata points towards the mosque on Ramnavmi : हैदराबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवी लता वायरल हुए एक वीडियो के बाद बृहस्पतिवार को विवादों में घिर गईं। इस वीडियो में वह एक जुलूस के दौरान कथित तौर पर एक मस्जिद की ओर तीर चलाने का इशारा करती नजर आ रही हैं।