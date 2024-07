भारत: फंडिंग रुकने से कैसे टूट रही है NGO की कमर

11 lakh saplings will be planted in Indore in 12 hours : देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 14 जुलाई (रविवार) को महज 12 घंटे के भीतर 11 लाख पौधे लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश की जाएगी और पौधरोपण के इस महाभियान में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी भाग लेंगे। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।