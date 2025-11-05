बुधवार, 5 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Zimbabwe Cricket terminates services of seam williams citing drug addiction
Written By WD Sports Desk
Last Updated : बुधवार, 5 नवंबर 2025 (13:17 IST)

39 साल के पूर्व कप्तान ऑलराउंडर का 20 साल का करियर नशे से हुआ खत्म

Zimbabwe Cricket
ज़िम्बाब्वे क्रिकेट (जेडसी) ने घोषणा की है कि सीनियर ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान शॉन विलियम्स को राष्ट्रीय चयन के लिए अब विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने हरारे में होने वाले टूर्नामेंट की पूर्व संध्या पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप अफ्रीका क्वालीफायर 2025 से अपना नाम वापस ले लिया था।मीडिया सूत्रों की मानें तो उन्होंने खुलासा किया है कि नशे की हालात होने के कारण उन्होंने कुछ मैचों से खुद को अलग कर लिया था।

ZC ने यह खुलासा किया कि विलियम्स स्वेच्छा से पुनर्वास में प्रवेश कर गए हैं। 39 वर्षीय विलियम्स ने संभावित एंटी-डोपिंग परीक्षण के दौरान खुद को अनुपलब्ध बताया था और बाद में एक आंतरिक जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वह नशीली दवाओं की लत से जूझ रहे हैं।बोर्ड ने एक मीडिया विज्ञप्ति में आगे कहा, “जेडसी सभी अनुबंधित खिलाड़ियों से व्यावसायिकता, अनुशासन और टीम प्रोटोकॉल व डोपिंग रोधी नियमों के अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की अपेक्षा करता है।”
बयान में आगे कहा गया है कि विलियम्स के रिकॉर्ड की समीक्षा से पता चला है कि “अनुशासनात्मक मुद्दों और बार-बार अनुपलब्धता का इतिहास रहा है, जिसका असर टीम की तैयारियों और प्रदर्शन पर पड़ा है।” मदद मांगने के लिए उनकी सराहना करते हुए, जेडसी ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में उनका हटना “पेशेवर और नैतिक मानकों को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा करता है।”

“सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श” के बाद, बोर्ड ने फैसला किया कि विलियम्स भविष्य में चयन के लिए दावेदार नहीं होंगे और “31 दिसंबर 2025 को उनकी राष्ट्रीय अनुबंध की समाप्ति के बाद उनका राष्ट्रीय अनुबंध जारी रखना संभव नहीं होगा।”

ऐसा रहा करियर

बोर्ड ने यह तय कर लिया है कि अब उनको राष्ट्रीय टीम में कभी जगह नहीं मिलेगी। साल 2005 में अपना अंतरराष्ट्रीय पदार्पण करने वाले शॉन विलियम्स का करियर 20 साल लंबा रहा। उन्होंने 164 एकदिवसीय मैचों में 37 की औसत और 8 शतकों के साथ 5217 रन बनाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 175 रनों का रहा। वह मध्य ओवरों के ऑलराउंडर भी रहे और उन्होंने 86 विकेट भी लिए।

वहीं 85 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 12 अर्धशतकों के साथ उन्होंने 1805 रन बनाए। इस प्रारुप में उन्होंने 49 विकेट भी लिए। लाल गेंद की क्रिकेट में वह सिर्फ 24 टेस्ट खेल पाए लेकिन उन्होंने 6 शतकों के साथ 1946 रन बनाए और 26 विकेट अपने नाम किए।

जेडसी ने पिछले दो दशकों में विलियम्स के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने “हमारे हाल के इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और मैदान के अंदर और बाहर एक स्थायी विरासत छोड़ी है।”बोर्ड ने आगे कहा, “जेडसी उनके स्वस्थ होने की कामना करता है और उनके भविष्य के प्रयासों में हर सफलता की कामना करता है।”


हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com