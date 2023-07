100वें टेस्ट में वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

INDvsWI वेस्ट इंडीज़ के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में गुरुवार को टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया।ब्रैथवेट ने टॉस के बाद कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। शैनन गेब्रियल की टीम में वापसी हुई है। पिच पर कुछ नमी है। कर्क मैकेंजी आज पदार्पण कर रहे हैं, वह तैयार हैं और मैदान पर उतरने के लिये उत्सुक हैं।"उन्होंने कहा, "गेंदबाजी के लिहाज से हम (पिछले मैच में) अच्छे थे। पहला मैच ख़त्म हो चुका है, हमें अगली चुनौती के लिये मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। हमने कुछ बातचीत की, हमें खुद पर विश्वास हुआ। हाल फिलहाल में हम भारत के खिलाफ जीत नहीं पाए हैं और इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं।"भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करना चाह रहे थे। अच्छा लग रहा है और धूप भी है। पिच धीमी होती जायेगी। शार्दुल ठाकुर फिट नहीं हैं। मुकेश कुमार आज पदार्पण करने जा रहे हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में काफी मेहनत की है।"रोहित ने भारत-विंडीज के बीच 100वें टेस्ट पर कहा, "बहुत सारी यादें हैं, दोनों टीमों के बीच प्रतिद्वंद्विता देखना हमेशा रोमांचक रहा है। यह दौरा हमेशा कठिन रहा है, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। यहां तक ​​कि आखिरी मैच में भी हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, खासकर बल्लेबाजों को। उम्मीद है कि हमें वह परिणाम मिलेगा जिसकी हमें उम्मीद है।": क्रैग ब्रैथवेट (कप्तान), तेजनारायण चंद्रपॉल, कर्क मैकेंजी, जर्मेन ब्लैकवुड, एलिक अथानाज़, जोशुआ डा सिल्वा (विकेटकीपर), जेसन होल्डर, अल्जारी जोसेफ, केमर रोच, जोमेल वारिकन, शैनन गेब्रियल।यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रवींद्र जडेजा, ईशान किशन (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, जयदेव उनादकट, मुकेश कुमार, मोहम्मद सिराज।