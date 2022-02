डक पर आउट हुए विराट कोहली, 3 मैचों में बनाए 26 रन, ट्विटर पर हुए ट्रोल

Hope Kohli stops dancing in the outfield to the camera, to project his coolth, as if he is unfazed by the criticism, or the bad form. Put your head down, and get back to form. Stray 40-50s don't befit his reputation. — Gabbbar (@GabbbarSingh) February 11, 2022

Kohli's innings today was a brilliant tribute to Din Dayalji. Kohli with his bat contributed to the team's cause as much as Din Dayalji with his existence did in our nation's cause. — Rohan (@rj2910) February 11, 2022

From one century per series to one per series. has came a long way in his career. pic.twitter.com/9V3VWWUySx — Akshat (@AkshatOM10) February 11, 2022

32nd duck in International cricket for Kohli (ODIs 15, Tests 14, T20Is 3). Also, 68 inns without an Int'l century for Kohli, last Int'l century was against a Bangladesh bowling without Shakib & Mustafizur, in India on 23rd Nov 2019. The most overrated cricketer ever. #Cricket — Daniel Alexander (@daniel86cricket) February 11, 2022

#Kohli

After seeing Virat Kohli failing to score big in almost every match.

Le Fans : pic.twitter.com/phCu7RRK4G — The Angry Indian (@TheAngryIndiann) February 9, 2022

विराट कोहली ने आखिरी बार अपना वनडे शतक वेस्टइंडीज के सबीना पार्क में अगस्त 2019 में बनाया था। उम्मीद थी कि सामने वेस्टइंडीज है तो वह अपना फॉर्म वापस हासिल कर लेंगे। लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेली जा रही भारत बनाम वेस्टइंडीज सीरीज के 3 मैचों में विराट सिर्फ 28 रन बना पाए।तीसरे वनडे में तो वह शून्य पर आउट हो गए। दुर्भाग्यशाली तरीके से एक खराब गेंद को बाउंड्री की ओर पहुंचाने की कोशिश में वह आउट हो गए। तीन में से दो बार वह विकेटकीपर शाई होप को थमा बैठे।विराट कोहली के शतक का इंतजार तो छोड़िए इस पूरी सीरीज में वह 20 के पार नहीं जा पाए। उनके इस बुरे फॉर्म के कारण क्रिकेट फैंस ने उनको ट्विटर पर खासा ट्रोल किया।कप्तानी जाने के बाद विराट कोहली इस साल दूसरी बार डक पर आउट हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुए दूसरे वनडे मैच में भी विराट कोहली 0 पर आउट हुए थे। हालांकि इस सीरीज के पहले और तीसरे वनडे में उन्होंने अर्धशतक जड़ा था।लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ तो वह बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं। इस साल हुए 6 वनडे में कोहली ने 2 अर्धशतक जमाए हैं। हैरत की बात यह है कि घरेलू मैदान पर वह बिल्कुल भी नहीं चले। अगर उनका फॉर्म ऐसा ही रहा तो चयनकर्ता उन पर कोई कड़ा फैसला भी ले सकते हैं क्योंकि अगले साल विश्वकप होना है।