विराट कोहली ने शाहरुख़ खान को पछाड़ अपने नाम की बड़ी उपलब्धि

Most viewed Wikipedia pages of Asians in 2023 : भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) जिन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके प्रभाव के कारण 'King' कहा जाता है और जिनके नाम ढेर सारे रिकॉर्ड और Milestones हैं, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी किंग हैं।





Virat Kohli, BTS के Jungkook और Bollywood superstar Shahrukh Khan को पछाड़कर पिछले साल एशियाई लोगों के बीच सबसे ज्यादा देखी जाने वाली शख्सियत बन गए।



2023 में FPJ की रिपोर्ट के अनुसार, विराट कोहली ने अपने Wikipedia page पर 10.7 million visits हासिल करके खुद को सबसे लोकप्रिय एशियाई व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया है।

यह अनोखी उपलब्धि वैश्विक खेल क्षेत्र में कोहली की उल्लेखनीय दृश्यता और लोकप्रियता को रेखांकित करती है, यह साबित करती है कि न केवल भारत में बल्कि कोहली मैदान के अंदर और बाहर अपने करिश्माई आकर्षण के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि विराट कोहली एक बड़ा नाम हैं जो न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया का प्रतिनिधित्व करते हैं

2023 में एशियाइयों के सबसे ज्यादा देखे गए विकिपीडिया पेज:

He has proved again that he is a champion and the best batsman of this generation, been a phenomenal year for him. Would rate this as his best year, especially since it had come after a couple of difficult years for him. That hunger and zeal was refreshing and sign of a true… https://t.co/aTi97mm28b