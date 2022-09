दीप्ति शर्मा ने नहीं तोड़ा नियम फिर भी भड़क उठे यह पूर्व अंग्रेज क्रिकेटर्स, जानिए लगान कनेक्शन

इस मैच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के नियमों के अनुसार भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का तीसरे महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में चार्ली डीन को रन आउट करना पूरी तरह से वैध है।

तेज गेंदबाजों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले और ब्रॉड के लंबे समय से साथी रहे एंडरसन ने कहा कि मैं कभी यह समझ नहीं पाऊंगा खिलाड़ियों को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है।

Will never understand why players feel the need to do this. Is she stealing ground? pic.twitter.com/KJi1Rgzmdi