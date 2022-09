भारत ने इंग्लैंड को क्लीन स्वीप कर दी झूलन को विदाई, दीप्ति के रन आउट पर क्यों मचा बवाल?

चार्ली डीन और फ्रेया डेविस (नाबाद 10) ने 10वें विकेट के लिए 35 रन जोड़कर इंग्लैंड की जीत की उम्मीदें जगा दी थी। दीप्ति (24 रन पर एक विकेट) ने हालांकि समझदारी दिखाते हुए अपनी ही गेंद पर चार्ली डीन को रन आउट कर दिया। इस रनआउट पर इंग्लैंड के क्रिकेट फैंस खासे नाराज नजर आए। उन्होंने दीप्ति पर अनफेयर प्ले का आरोप लगाया।

इंग्लैंड की पारी के 44वें ओवर में फ्रेया डेविस बल्लेबाजी कर रही थी और गेंद दीप्ति के हाथ में थी। दीप्ति जब गेंदबाजी करने के लिए आगे बढ़ीं तो उनके गेंद फेंकने से पहले ही चार्ली डीन गेंदबाजी छोर पर काफी आगे निकल गईं और भारतीय गेंदबाज ने उन्हें रन आउट करके भारत को जीत दिला दी।

Will never understand why players feel the need to do this. Is she stealing ground? pic.twitter.com/KJi1Rgzmdi