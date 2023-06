ODI World Cup में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले शीर्ष 6 बल्लेबाज, एबी का नाम भी है इस लिस्ट में

Top 6 Batsmen to score Most Ducks in ODI World Cup: ICC ODI World Cup एक ऐसा मंच है जहां हर बल्लेबाज रिकॉर्ड तोड़ने और उस सूची में शामिल होने का सपना देखता है जो लोगों को उनकी महिमा की याद दिलाएगा लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से कुछ ऐसी सूची में शामिल हो गए जो क्रिकेट जगत के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मानी जाती है। इस लेख में आप ODI World Cup में सर्वाधिक शून्य पर आउट होने वाले शीर्ष 6 बल्लेबाजों के बारे में जानेंगे।

1. Nathan Astle (5 Ducks) : इस दुर्भाग्यपूर्ण सूची में शीर्ष पर विराजमान हैं न्यूजीलैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज नाथन एस्टल। वे 1996 से 2003 तक वनडे विश्व कप के 3 संस्करणों में खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 22 पारियों (Innings) में 20.14 की ख़राब Average के साथ 403 रन स्कोर किये और वे 5 बार शुन्य पर आउट हुए हैं। रन बनाने के प्रति उनके आक्रामक रवैये के कारण अक्सर वे जल्दी आउट हो जाते थे। उन्होंने 2 शतक और 1 अर्धशतक भी अपने नाम किया है।

2. Ijaz Ahmed (5 Ducks) : इस दाहिने हाथ के पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज के नाम वनडे विश्वकप में Nathan Astle के समान ही शून्य पर आउट होने की संख्या है। वह लंबे समय तक पाकिस्तान के लिए बल्लेबाजी में नंबर 3 स्थान पर रहे। 1987-1999 तक उन्होंने ODI World Cup के 29 मैचों की 26 पारियों में 23.45 की औसत से 516 रन बनाए।

3. William Kyle McCallan (4 Ducks) : Ireland के पूर्व क्रिकेटर Kyle McCallan इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उनका एकदिवसीय विश्व कप करियर बहुत संक्षिप्त था। उन्होंने केवल 2007 विश्व कप में खेला और 8 पारियों में भाग लिया। उन 8 पारियों में उन्होंने 4.71 की औसत से सिर्फ 33 रन बनाए और 4 बार शून्य पर आउट होकर इस शर्मनाक सूची में शामिल हो गए।

4. Darren Bravo (4 Ducks) : 2011 से 2019 तक, West Indies के पुराने खिलाडी, ब्रावो ने 11 ICC वनडे विश्व कप की पारियां खेलीं, जिसमें 23.00 की औसत से उन्होंने 207 रन बनाए और 4 मौकों पर शून्य पर आउट हुए।

5. Keith Arthurton (4 Ducks) : वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने के मामले में 5वां स्थान पूर्व कैरेबियाई बाएं हाथ के बल्लेबाज कीथ आर्थरटन का है। 1992 से 1999 तक उन्होंने 14 मैचों में 20.08 की औसत से 241 रन बनाए। इन मैचों में उनके नाम 2 हाफ सेंचुरी है।