टीके पर बवाल, वायरल वीडियो का उमरान मलिक के फैंस ने इस तरह दिया जवाब

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें टीम इंडिया जब कंगारुओं के खिलाफ शुरू हो रही सीरीज की तैयारी के लिए होटल पहुंचती है, तो स्टॉफ उनका तिलक लगाकर स्वागत करता है। लेकिन मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक तिलक लगवाने से इनकार कर देते हैं।

इस मामले पर बवाल मच गया। लोगों ने मामले को अपनी अपनी तरह से देखा। कुछ लोगों ने इन खिलाड़ियों की आलोचना की लेकिन कई लोगों ने दोनों ही खिलाड़ियों का समर्थन भी किया। अब उमरान मलिक के प्रशंसक उनकी नई तस्वीर निकाल लाए।

एक ट्वीट में कहा गया कि होटल में स्वागत के दौरान मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक ने तिलक लगवाने से इनकार किया। बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने भी तिलक नहीं लगवाया।

A Video is doing rounds where "Indian cricket team" pacers #UmranMalik & #MohammedSiraj, Batting coach #VikramRathore dosen't gave a nod for Tilak during welcome ceremony. #BoycottIPL #meninblue pic.twitter.com/6KKEtjqant