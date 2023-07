MLC : एक रोमांचक मैच में Faf du Plessis के Super Kings ने चखाया Pollard की MI को मज़ा

MLC : एक रोमांचक मैच में Faf du Plessis के Super Kings ने चखाया Pollard की MI को मज़ा

MI New York vs Texas Super Kings :Major League Cricket (MLC) का 7वां मैच, Grand Prairie Stadium,Texas में MI New York और Texas Super Kings के बीच खेला गया, जहां MI New york लक्ष्य का पीछा नहीं कर सकी और Faf Du Plessis की अगुवाई वाली टीम से 17 रनों से हार गई। इस मैच में Texas Super Kings ने बल्लेबाजी चुन अपने 7 विकेट खोकर MI New York के सामने 154 रनों का टारगेट रखा था लेकिन MI New york लक्ष्य का पीछा करने में नाकमयाब रही। Texas Super Kings की तरफ से अहम पारी रही Devon Conway की जिन्होंने 8 चोक्के और 1 छक्के की मदद से 55 गेंदों में 74 रन बनाए।

Yellow vs Blue never fails to disappoint @TexasSuperKings take home a close one #MLC2023 pic.twitter.com/KlpHM0H9SZ — Major League Cricket (@MLCricket) July 18, 2023

MI की शुरुआत रही ख़राब लक्ष्य का पीछा कर रही MI Newyork की शुरुआत कुछ ख़ास रही नहीं। उन्होंने दूसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर पहला विकेट गंवा दिया था। 90 रनों के स्कोर पर MI New York की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इस टीम के कप्तान Kieron Pollard, शुन्य पर भी आउट हो गए थे।