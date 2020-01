Team India को खलती है MS Dhoni की कमी, टीम बस में कोई उनकी सीट पर नहीं बैठता

हैमिल्टन। भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने मंगलवार को एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को महेंद्र सिंह की कमी अभी भी खलती है। टीम में अब भी धोनी की सीट पर कोई नहीं बैठता है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय के लिये हैमिल्टन जाते हुए टीम बस में तैयार किए गए वीडियो में चहल को जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, केएल राहुल जैसे टीम सदस्यों से बात करते हुए दिखाया गया है।

वीडियो के आखिर में वह बस के पीछे जाते हैं और खाली सीट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि पिछले साल विश्व कप के बाद लंबे विश्राम पर जाने से पहले बस में यह पूर्व कप्तान का पसंदीदा स्थान था।

BCCI.TV पर पोस्ट किए गए वीडियो में चहल कहते हैं, 'यह वह सीट है जहां एक दिग्गज बैठते थे। माही भाई। अभी भी यहां कोई नहीं बैठता। हमें उनकी बहुत कमी खलती है।'

