T20 World Cup के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो जाएगा इस वक्त तक

IPL 2024, Mumbai Indians 3 three reasons why mumbai indians losing back to back ipl matches : मुंबई इंडियंस वह टीम है जिसकी शुरुआत IPL में हमेशा खराब रहती है लेकिन वह हमेशा जोरदार वापसी करना जानती है, इस टीम ने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी में 5 बार IPL जीता है लेकिन Mumbai Indians ने इस साल अपना कप्तान बदल दिया है, उन्होंने हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) को नया कप्तान बनाया है जो हर जगह आलोचना का शिकार हो रहे हैं।