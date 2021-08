'यह तुम्हारे घर का पिछवाड़ा नहीं है', ऐसे हुई कोहली और एंडरसन के बीच जुबानी जंग

जसप्रीत बुमराह और जेम्स एंडरसन के बाद अब बारी एंडरसन और विराट कोहली के बीच की जुबानी जंग हो गई। यह वाक्या भारतीय पारी के 17वें ओवर में हुआ जब विराट कोहली ने अंपायर से जेम्स एंडरसन से डेंजर एंड पर जाने की शिकायत की।



इस पर जेम्स एंडरसन विराट कोहली से भिड़ पड़े। इन दोनों की कहासुनी कुछ हद तक स्टंप माइक से सुनाई दी। विराट कोहली ने जेम्स एंडरसन से कहा कि मुझसे तुम बुमराह की तरह भिड़ना चाहते हो। याद रखो कि यह तुम्हारे घर का पिछवाड़ा नहीं है।

इसके बाद जेम्स एंडरसन ने बड़बड़ाया जिसकी आवाज स्टंप माइक में ढंग से नहीं सुनाई दी। इसके जवाब में विराट कोहली ने कहा कि -हां हां, बको बको।

कोहली जो कह रहे थे उसमें एक गाली भी शामिल थी जो स्टंप माइक पर सुनाई दे गई। हालांकि इस वाक्ये पर कार्यवाही की कोई खबर अभी तक नहीं आयी है।



कोहली का बल्ला चाहे बोल रहा हो या ना बोल रहा हो अगर कोई खिलाड़ी उनसे मैदान में भिड़ता है तो वह पीछे नहीं हटते। इस टेस्ट में भी कोहली का बल्ला नहीं बोला और वह पहले 42 फिर 20 के स्कोर बनाकर चलते बने। हालांकि जेम्स एंडरसन उनका विकेट लेने में असफल रहे।

जेम्स एंडरसन और विराट कोहली के बीच इस जुबानी जंंग से तीसरे टेस्ट में दोनों के बीच पिच पर जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल सकती है। दोनों ही उच्च कोटि के खिलाड़ी है। बहरहाल दोनों की इस जुबानी जंग पर ट्विटर पर कुछ ऐसे ट्वीट्स देखने को मिले।

Kohli unhappy with Anderson 'you swearing at me again are you?'. Anderson replies with few words, Kohli tells him 'this isn't your f... backyard'. #INDvENG — Gav Joshi (@Gampa_cricket) August 15, 2021

Virat Kohli to Anderson - "You are swearing at me? Like you did to Bumrah?. This isn't your backyard". — Johns. (@CricCrazyJohns) August 15, 2021