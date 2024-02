दक्षिण अफ्रीका की जूनियर के बाद सीनियर टीम ने कराई मिट्टी पलीद

रचिन रविंद्र 240 के दोहरे शतक और केन विलियमसन 118 रनों की शतकीय पारी तथा उसके बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड ने दो टेस्ट मैच की श्रृंखला के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को आज 281 रन के विशाल अंतर से हरा दिया है।





माउंट मोनगानुई के बे ओवल स्टेडियम में चार फरवरी को दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में रचिन रविंद्र 240 के दोहरे शतक और केन विलियमसन 118 रनों की शतकीय पारी की मदद से 511 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।





दक्षिण अफ्रीका की ओर से नील ब्रांड ने छह विकेट लिये। रूआन डीस्वार्ट को दो विकेट मिले। शेपो मोरेकी और डेन पैटरसन ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया था।





इसके बाद न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर और मैट हेनरी के तीन-तीन विकेट तथा रचिन रविंद्र और काइल जेमीसन के दो-दो विकेट की मदद से दक्षिण अफ्रीका की टीम को पहली पारी में 72.5 ओवर में 162 रनों से पर ढ़ेर कर दिया। इसकी के साथ ही न्यूजीलैंड को पहली पारी में 349 रनों की बड़ी बढ़त मिल गई थी।

New Zealand brush aside South Africa to claim the first #NZvSA Test and move to top spot on the #WTC25 standings



Scorecard https://t.co/cWSERg5Hak pic.twitter.com/7h5Ud21oyU