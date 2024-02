दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेटों से हराकर भारत अंडर 19 वनडे विश्वकप के फाइनल में

सचिन ढास 96 रन और कप्तान उदय सहारन की 81 रन की अर्धशतकीय पारी बदौलत भारतीय टीम ने मंगलवार को अंडर-19 विश्वकप के सेमीफाइनल मुकाबलेे में दक्षिण अफ्रीका को दो विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई है।





245 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत बेहद खराब रही है और पहले ही ओवर में उसने सलामी बल्लेबाज आर्दश सिंह शून्य का विकेट गवां दिया। इसके बाद चौथे ओवर में मुशीर खान चार रन और नियमित अंतराल पर प्रियांशु मोलिया पांच रन और अर्शीन कुलकर्णी 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गये है।





12वें ओवर में भारत का स्कोर चार विकेट पर 32 रन था। इसके बाद कप्तान उदय सहारन तथा सचिन ढास ने भारतीय पारी को संभाला और पांचवें विकेट लिये रिकार्ड 171 रनों की साझेदारी की। हालांकि सचिन ढास अपना शतक बनाने से चूक गये। उन्होंने 95 गेंदों में 11चौकों और एक छक्के की मदद से 96 रन बनाये। उदय सहारन ने 124 गेंदों में छह चौकों की मदद से 81 रन बनाये। अरावेल्ली अवनीश 10 रन बनाकर, मुरुगन अभिषेक शून्य पर आउट हुये। राज लिंबानी 13 रन बनाकर नाबाद रहे। लिंबानी ने 49 ओवर की पांचवीं गेंद पर चौका मारकर भारत को जीत दिला दी। भारत ने 48.5 ओवर में आठ विकेट पर 248 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया।





दक्षिण अफ्रीका की ओर से ट्रिस्टन लुस ने तीन और वेना मफाका को तीन विकेट मिले।इससे पहले गिलबर्ट प्रीटोरियस 76 रन और रिचर्ड सेलेट्सवेन 64 रनों की अर्धशतकीय पारी की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 245 रनों का लक्ष्य दिया है।

