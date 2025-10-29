बुधवार, 29 अक्टूबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (22:12 IST)

कप्तान ने 169 रन बनाकर द.अफ्रीका को पहली बार पहुंचाया वनडे विश्वकप फाइनल में, इंग्लैंड को 125 रनों से हराया

England
ENGvsSA मैरीजान कप्प के 5 विकेट और कप्तान लॉरा वोल्वार्ट के रिकॉर्ड शतक की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में 125 रनों से हरा दिया और पहली बार एकदिवसीय विश्वकप के फाइनल में जगह बनाई। गौरतलब है कि एकदिवसीय विश्वकप के फाइनल में  दक्षिण अफ्रीकाकी पुरुष टीम भी कभी सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सकी।

इससे पहले कप्तान लॉरा वोल्वार्ट (169) की शानदार शतकीय पारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने एकदिवसीय महिला विश्वकप के पहले सेमीफाइनल में बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट पर 319 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया।
इंग्लैंड की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए लॉरा वोल्वार्ट और तेजमिन ब्रिट्स की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 116 रन जोड़े। 23वें ओवर में सोफी एक्लस्टोन ने तेजमिन ब्रिट्स को बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ा। तेजमिन ब्रिट्स ने 65 गेंदों में छह चौके और एक छक्के की मदद से 45 रन बनाये।

इसी ओवर में एक्लस्टोन ने अन्नेका बोश (शून्य) को पवेलियन भेज दिया। 26वें ओवर में सुने लूस (एक) को नेट शिवर ब्रंट ने बोल्ड कर इंग्लैंड को तीसरी सफलता दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आयी मैरीजान कप्प ने लॉरा वोल्वार्ट के साथ एक बार फिर से पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजो के बीच चौथे विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी हुई। इसी दौरान वोल्वार्ट ने अपना शतक पूरा किया। 137वें ओवर में सोफी एक्लस्टोन ने मैरीजान कप्प को आउटकर इस साझेदारी का अंत किया।

मैरीजान कप्प ने 33 गेंदों में चार चौके और एक छक्का लगाते हुए 42 रनों की पारी खेली। सिनालो जाफ्टा (एक) और एनरी डार्कसन चार रन बनाकर आउट हुई। इस दौरान लॉरा वोल्वार्ट एक छोर थामे तेजी के साथ रन बनाती रही। 48वें ओवर में लॉरेन बेल ने वोल्वार्ट को ऐलिस कैप्सी के हाथों कैच आउट कराया। लॉरा वोल्वार्ट ने 143 गेंदों में 20 चौके और चार छक्के लगाते हुए 169 रनों की पारी खेली। यह विश्वकप में किसी भी दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है।

क्लो ट्राइऑन ने 49वें ओवर में दो चौके और एक छक्का लगाकर दक्षिण अफ्रीका को 300 के पार पहुंचा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 50 ओवरों में सात विकेट पर 319 का स्कोर बनाया। क्लो ट्राइऑन 26 गेंदों में 33 रन बनाकर और नदीन डी क्लर्क छह गेंदों में 11 रन बनाकर नाबाद रहे।इंग्लैंड की ओर से सोफी एक्लस्टोन ने चार विकेट लिये। लॉरेन बेल को दो विकेट मिले। नेट शिवर ब्रंट ने एक बल्लेबाज को आउट किया।
