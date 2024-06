जिम्बाब्वे दौरे के लिये युवा भारतीय टीम की कप्तानी करेंगें शुभमन गिल

What Happens if India vs Australia is washed out, Semi Final Scenario : ICC टूर्नामेंटों के कड़े प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया और भारत आज एक बार फिर एक दूसरे से भिड़ेंगे और भारत सेमी फाइनल में अपनी जगह पक्की करने और 8 महीनों बाद वनडे वर्ल्ड कप में मिली उस हार का बदला लेने के लिए अपनी जान झोक देगा