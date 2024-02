Shreyas Iyer को BCCI Central Contract से हटाने के बाद सोशल मीडिया पर मिला फैन्स का सपोर्ट Shreyas Iyer को लेकर BCCI के इस निर्णय से कई लोग नाराज हैं

भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को ईशान किशन के साथ BCCI ने नए Central Contract से बाहर कर दिया है, वजह यह है कि उन दोनों ने घरेलु क्रिकेट को प्राथमिकता नहीं दी।इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम तीन टेस्ट मैचों के लिए उन्हें भारतीय टीम से बाहर किया गया था। उन्होंने पीठ की ऐंठन के कारण मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को अपने फैसले की जानकारी देते हुए रणजी में असम और बड़ौदा के खिलाफ मुंबई के अंतिम लीग मैच और क्वार्टर फाइनल में खेलने से भी इनकार कर दिया था। हालांकि अब उन्हें तमिलनाडु के खिलाफ रणजी सेमी फाइनल में मुंबई टीम में चुना गया है।BCCI के इस निर्णय का सम्मान सभी ने किया, लोगों ने कहा कि यह निर्णय एक तरीके से इसलिए ज़रूरी था ताकि खिलाड़ी समझे कि वे फिट होने के बाद भी घरेलु क्रिकेट को इस तरह से अनदेखा नहीं कर सकते।, उनका कहना है कि श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के लिए इतने कारगर साबित हुए हैं, उन्होंने नवंबर 2023 में होने वाले वर्ल्ड कप में भी सिर्फ 11 पारियों में 530 रन बनाए थे, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच के दौरान टूर्नामेंट में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा तीसरा सबसे तेज शतक (67 गेंदों में) भी बनाया, फिर उन्हें क्यों कॉन्ट्रैक्ट से हटाया गया, तो किसी ने उनकी तुलना दूसरे खिलाडियों से की जिनका प्रदर्शन इतना ठीक नहीं रहा फिर भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में लिया गया।

This shall too pass