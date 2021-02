सचिन तेंदुल्कर ने कहा, भारत के मसलों में विदेशियों की दखलअंदाजी नहीं चलेगी

India’s sovereignty cannot be compromised. External forces can be spectators but not participants. Indians know India and should decide for India. Let's remain united as a nation. #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda

अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सचिन ने ट्वीट किया कि भारत की संप्रभुता से कोई भी समझौता नहीं होगा। बाहरी ताकतों को भारत की गतिविधियां देखने का हक है लेकिन उसमें भाग लेने का नहीं। भारत के लिए क्या सही है यह भारत जानता है और यह वह निर्णय ले सकता है। हमें एक देश के तौर पर एकता के सूत्र में बंधे रहना चाहिए।



उनका ट्वीट मिनटों में ही वायरल हो गया। सचिन के फैंस ने सचिन के इस ट्वीट पर उनकी तारीफ करी वहीं कुछ लोगों द्वारा सचिन को आलोचना भी सहन करनी पड़ी।



Every one is god until real God walks in — Ashutosh Tripathi (@ashutosh_omi) February 3, 2021

Sir, would you like to opine whether foreign commentators can discuss the performance of Indian cricket team or will it amount to interference with our internal affairs? — KBS Sidhu (@kbssidhu1961) February 3, 2021

In an attempt to malign India by roping in international "celebrities", communists have actually united India loving Indians from within. Glad to see so many people speaking out. — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) February 3, 2021

सचिन का यह ट्वीट कई लोगों द्वारा सरकार के समर्थन के तौर पर भी देखा जा रहा है लेकिन उन्होंने सिर्फ विदेशी लोगों की भारत में दखलअंदाजी की आलोचना करी है।उन्होंने ना ही अपना पक्ष किसानों की तरफ रखा और ना ही सरकार की तरफ। (वेबदुनिया डेस्क)