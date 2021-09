भारत के ओपनर रोहित शर्मा क्या पाकिस्तान में पी रहे हैं शर्बत? ट्विटर पर हुआ यह फोटो वायरल

Who said Pakistan is not safe for visiting international cricketers?

Just saw star Indian player Rohit Sharma, enjoying a glass of Aalu Bukhara (plum) sharbat at Rawalpindi's saddar.



(Photo: Mukhtar Aziz Kansi) pic.twitter.com/GN1gG8N2jT — Shiraz Hassan (@ShirazHassan) September 27, 2021

He needs the sharbat. MI haar rhi h to pressure handling ke liye jaruri h — SR (@orngebellpepper) September 27, 2021

Doppelgangers and look alikes are only safe in Pakistan. — Dr Vivek Varshney (@vivek_cv99) September 28, 2021

Sasta Rohit Sharma — Vaani (@Vaani123456) September 27, 2021

That's low budget Hitman... — Soumik (@PallabIam) September 27, 2021

looks more like Himesh Reshamiya — Maleeha (@ZaidiSays) September 27, 2021

कहते हैं कि दुनिया में ऐसे 7 लोग होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। यह दुनिया के किसी भी कोने में दिख सकते हैं। क्रिकेटर्स के साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। रवि शास्त्री से लेकर सचिन तेंदुलकर सब के देखे जा चुके हैं और सोशल मीडिया पर यह हमशक्ल प्रसिद्ध भी हो चुके हैं।हाल ही में भारतीय टीम के उपकप्तान और आईपीएल में मुंबई इंडियन्स के कप्तान रोहित शर्मा का भी एक हमशक्ल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। .यह शख्स पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का बाशिंदा बताया जा रहा है जिस शहर से पाकिस्तान के तूफानी गेंदबाज शोएब अख्तर का नाता रहा है।पाकिस्तान की इस तस्वीर को पत्रकार शिराज हसन ने ट्वीट कर यह भी लिखा कि लोग जबरन हमारे देश पर आरोप लगाते हैं कि यह देश क्रिकेट खेलने के लिए सुरक्षित नहीं है। देखिए ना रावलपिंडी के बाजार में टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा मजे से आलू बुखारा के शर्बत का आनंद ले रहे हैं।यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस फोटो पर यूजर्स के लाजवाब कमेंट आए। किसी ने कहा कि यह कम बजट वाला हिटमैन है। तो दूसरे नि लिखा कि आईपीएल में मुंबई इंडियन्सनीचे की 4 टीमों में पहुंच गई है इस कारण रोहित शर्मा की ऐसी हालत हो गई है।कमेंट्स से यह साफ सामने आ रहा है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान में काफी लोकप्रिया है। खासकर आईपीएल भी पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमी काफी देखते हैं। अन्यथा उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि गत विजेता मुंबई इंडियन्स के आईपीएल 2021 के दूसरे भाग के कुछ मैच अच्छे नहीं गए हैं।रोहित शर्मा पिछले 3 मैचों में बुरे फॉर्म से जूझ रहे हैं। जब से आईपीएल 2021 के मैच यूएई में खेले जाने शुरु हुए हैं उनके बल्ले का रंग फीका पड़ गया है। इस दौरान उनको एक बार चोट भी लगी है लेकिन मुंबई इंडियन्स के लिए अच्छी बात यह है कि वह मैच में उतरने के लिए फिट हैं। चेन्नई के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में वह बल्लेबाजी करने नहीं उतरे थे।कोलकाता के खिलाफ उन्होंने 30 गेंदो में 4 चौकों की मदद से 33 रन बनाए थे लेकिन अपने स्कोर को बड़ा करने में विफल रहे थे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ उनको एक बार फिर अच्छी शुरुआत मिली लेकिन वह 28 गेंदो में 43 रन बनाकर मैक्सवेल की गेंद पर पड्डिकल को कैच थमा बैठे। इसके ठीक एक गेंद पहले उनको कलाई में चोट लगी थी, नहीं तो शायद रोहित शर्मा अपने 50 रन पूरे कर लेते।पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई को जीत तो मिली लेकिन रोहित शर्मा महज 8 रनों पर ही पवैलियन रवाना हो गए। मुंबई की टीम चाहेगी कि वह जल्द से जल्द आईपीएल के दूसरे भाग में एक अर्धशतक जमाएं।