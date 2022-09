ऑस्ट्रेलियाई पारी में कार्तिक का रोहित ने पकड़ा गला, ट्विटर पर मची हलचल

Me if bhuvi bowls 19th over again #INDvsAUS pic.twitter.com/pvueMrlkfF — rahul (@rahulboredom) September 20, 2022

Difference is clear .!



We need leader and Captain not only captain #INDvsAUS #rohitsharma



The leader and Captain @imVkohli pic.twitter.com/lQOAfcXs4e — Shamsi (MSH) (@Shamsihaidri1) September 21, 2022

When you meet the friend who asked you to invest in crypto. #INDvsAUS pic.twitter.com/XxiIMs0d8N — Rajabets India (@smileandraja) September 20, 2022

YouTube templates: Rohit Sharma tries to kill Dinesh Karthikpic.twitter.com/BxWmhNvbQE — Ajinkya Darshane (@ajinkyadarshane) September 20, 2022

Booked under IPC sec 307#INDvsAUS #RohitSharma pic.twitter.com/JyJTm75OmE — Kartik Vikram (@iamkartikvikram) September 20, 2022

को उनकी फिनिशिंग के लिए भारतीय टीम में रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि विकेट के पीछे तो वह से भी ज्यादा अनुभवी हैं। लेकिन अनुभवी से भी कभी कभी गलती हो जाती है। इसका कल मोहाली में खेले गए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच में उदाहरण देखने को मिला। > 209 रनों का लक्ष्य स्कोरबोर्ड पर रख चुकी भारतीय टीम गेंदबाजी करने आई तो कैमरून ग्रीन और स्टीव स्मिथ की साझेदारी ने भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया। ऐसे में विकेट को तरस रही टीम इंडिया को विकेट के पीछे खड़े दिनेश कार्तिक ने निराश किया।>अमूमन स्पिन के अच्छे बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को युजवेंद्र चहल ने छका दिया था। लेकिन दिनेश कार्तिक को लगा कि गेंद स्टंप पर नहीं जा रही है। इस कारण कप्तान रोहित शर्मा को वह अपनी बात बता नहीं पाए।यही नहीं 11वें ओवर में जब उमेश यादव की गेंद पर स्टीव स्मिथ 1 छक्का और 1 चौका मारकर तीसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक को कैच थमा बैठे थे तो उसकी अपील तो दिनेश कार्तिक ने की लेकिन रिव्यू लेने पर उतना आत्मविश्वास नहीं दिखाया।इस बार रोहित शर्मा ने त्वरित रिव्यू लिया और स्निको में दिखा कि स्टीव स्मिथ के बल्ले का किनारा गेंद ने लिया था। इसके बाद रोहित शर्मा ने मजाक में दिनेश कार्तिक का गला पकड़ लिया। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई।आस्ट्रेलिया ने कैमरन ग्रीन (61 रन) के अर्धशतक के बाद मैथ्यू वेड की 21 गेंद में 45 रन की नाबाद पारी से मंगलवार को यहां तीन मैचों की श्रृंखला के बड़े स्कोर वाले पहले ट्वेंटी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत को चार गेंद रहते चार विकेट से शिकस्त दी।भारतीय टीम का क्षेत्ररक्षण काफी निराशाजनक रहा जिसमें टीम ने तीन कैच टपकाये। इस हार में क्षेत्ररक्षण के अलावा गेंदबाजी भी खराब रही। अक्षर पटेल को छोड़कर सभी ने रन लुटाये।आल राउंडर हार्दिक पंड्या (नाबाद 71 रन) और सलामी बल्लेबाज केएल राहुल (55 रन) के अर्धशतकों के अलावा सूर्यकुमार यादव (46 रन) की बदौलत भारत ने बल्लेबाजी का न्याोता मिलने के बाद छह विकेट पर 208 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया।पर आस्ट्रेलिया ने ग्रीन के अर्धशतक, स्टीव स्मिथ के 35 रन और अंत में वेड के 21 गेंद में छह चौके और दो छक्के से नाबाद 45 रन की मदद से 19.2 ओवर में छह विकेट पर 211 रन बनाकर चार विकेट की जीत से श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। आस्ट्रेलिया के लिये टिम डेविड ने पदार्पण मैच में 18 रन बनाये।