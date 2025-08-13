बुधवार, 13 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Rohit Sharma dumps retirement rumours by hitting nets with Abhishek Nayar
Written By WD Sports Desk
Last Modified: बुधवार, 13 अगस्त 2025 (12:52 IST)

रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा किया कि लग गई संन्यास की अटकलों पर रोक, लेकिन ..

रोहित ने भारत के पूर्व सहायक कोच नायर के साथ अभ्यास शुरू किया

Rohit Sharma
भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने मंगलवार को मुंबई के एक उपनगरीय सुविधा केंद्र में पूर्व राष्ट्रीय सहायक कोच अभिषेक नायर के साथ अभ्यास शुरू किया।इंग्लैंड में कम अनुभव वाली टेस्ट टीम की सफलता के बाद 50 ओवर के प्रारूप में भी युवाओं को तरजीह देने के मांग के बीच रोहित ने लगभग दो महीने के ब्रेक के बाद वापसी की।

हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि बोर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद जब उन्होंने अभ्यास करना शुरु किया था तो जल्द ही उनके टेस्ट से संन्यास की खबर आ गई थी। इस बार भी ऐसा होता है या नहीं यह देखने वाली बात होगी।

रोहित ने इंग्लैंड के टेस्ट दौरे से पहले संन्यास की घोषणा कर दी थी और वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बाद दो महीने के लिए खेल से दूर रहे। वह अब केवल एक प्रारूप के खिलाड़ी हैं।

वह इंग्लैंड में परिवार के साथ छुट्टी पर थे और पिछले सप्ताह वापस आए।रोहित ने अपने करीबी दोस्त नायर के साथ जिम से एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की। नायर कभी-कभी उनके निजी कोच की भूमिका भी निभाते हैं।

नायर ने दिनेश कार्तिक, केएल राहुल, रिंकू सिंह और युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी जैसे खिलाड़ियों के साथ भी काम किया है। वह चैंपियंस ट्रॉफी तक भारत के सहायक बल्लेबाजी कोच थे जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया था।
Rohit Sharma
जिन लोगों ने भी नायर के साथ व्यक्तिगत रूप से काम किया है, उन्होंने उनके खेल में आए सकारात्मक बदलावों के बारे में बात की है और इसमें राहुल भी शामिल हैं। राहुल ने इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला शुरू होने से पहले उनके साथ काम किया था और उन्होंने इस दौरे पर 532 रन बनाए थे।

एकदिवसीय प्रारूप में 32 शतक जड़ने वाले रोहित की तस्वीर इस बात का संकेत है कि उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है और वह 2027 में होने वाले 50 ओवर के विश्व कप में खेलने की इच्छा रखते हैं। इस विश्व कप के शुरू होने में हालांकि अभी 26 महीने का समय है।

मौजूदा राष्ट्रीय चयन समिति यह सुनिश्चित करना चाहती है कि 50 ओवर के प्रारूप के लिए एक स्थिर टीम तैयार की जाए जिसमें ऐसे खिलाड़ी हों जो अगले दो साल तक उपलब्ध रहें।भारतीय टीम प्रबंधन में एक विचार यह भी है कि रोहित को विदाई श्रृंखला की पेशकश की जानी चाहिए और यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो सकती है।  (भाषा)
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com