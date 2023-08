अमेरिका की सडकों पर Jadeja ने दिखाया अपना 'Hidden Talent', पत्नी Rivaba ने शेयर किया वीडियो (Watch)

Ravindra Singh Jadeja Dance Video : भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, रवींद्र सिंह जड़ेजा (Ravindra Singh Jadeja) को क्रिकेट की दुनिया में सबसे बेहतरीन ऑल राउंडर में से एक के रूप में जाना जाता है, लेकिन क्रिकेट के अलावा वह अपने जीवन में भी ऑल राउंडर हैं। हॉर्स राइडिंग और तलवारबाजी के प्रति उनके प्रेम से तो हम सभी वाकिफ हैं लेकिन हाल ही में उनकी पत्नी रिवाबा जड़ेजा (Rivaba Jadeja) ने उनकी एक और छुपी प्रतिभा (Hidden Talent) का खुलासा किया है।



West Indies के खिलाफ खेली जा रही टी20 (IND vs WI T20 Series) सीरीज में रवींद्र सिंह जड़ेजा को शामिल नहीं किया गया है। वनडे और टेस्ट खेलने के बाद जडेजा अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर समय बिता रहे हैं।



उनकी पत्नी Rivaba Jadeja ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि जड़ेजा न केवल मैदान पर बल्कि मैदान के बाहर भी ऑलराउंडर हैं। (Rivaba Jadeja Instagram Video)

रिवाबा जडेजा ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यूएसए की सड़कों पर गिटार की धुन पर डांस करते हुए जडेजा का एक वीडियो शेयर किया और लिखा, 'जब आपको मिस्टर आरजे की छिपी हुई प्रतिभा देखने को मिली।' ('When you got to see the hidden talent of Mr RJ')'

उन्होंने हैशटैग में 'trueallrounder' भी लिखा। उनके द्वारा शेयर किये गए इस वीडियो को लोगों ने बेहद पसंद किया और पोस्ट पर उनके फेन्स ने ढेर सारे कमैंट्स भी किए।