Duleep Trophy में ऋषभ पंत ने 34 गेंदो में अर्धशतक जड़ बटोरी सुर्खियां (Video)

Afghanistan vs New Zealand One Off Test : अफगानिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज रहमत शाह (Rahmat Shah) ने कहा कि भारत में खेलने के पिछले अनुभव के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ सोमवार से नोएडा में शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट में उनकी टीम का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा।