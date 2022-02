IPL 2022 Mega Auction: पंजाब के पास सबसे ज्यादा तो दिल्ली के पास है सबसे कम रकम

ALSO READ: में पहले दिन होगी 160 खिलाड़ियों की नीलामी, 20 लाख से लेकर 2 करोड़ तक है बेस प्राइस

The @mipaltan retention list is out!



Comment below and let us know what do you make of it#VIVOIPLRetention pic.twitter.com/rzAx6Myw3B — IndianPremierLeague (@IPL) November 30, 2021

Welcome to #VIVOIPLRetention @RCBTweets have zeroed down on the retention list



What do you make of it? #VIVOIPL pic.twitter.com/77AzHSVPH5 — IndianPremierLeague (@IPL) November 30, 2021

A look at Team Ahmedabad's Player Picks.



What do you make of it pic.twitter.com/kzOXlBVJ46 — IndianPremierLeague (@IPL) January 22, 2022

की बड़ी नीलामी के लिए मंच सज चुका है। सभी फ्रैंचाइजी रणनीति बना चुके हैं हो सकता है यह रणनीति बोली के दौरान बदले भी लेकिन कागज पर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।इस बार यह नीलामी इसलिए भी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि 8 नहीं 10 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी और सभी टीमों को अपनी टीम नए सिरे से बनानी है।इस बार सभी टीमों को नीलामी के लिए 90 करोड़ रुपए की राशि मिली हुई है। गत चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स ने अब तक 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, ऐसे में वह न्यूनतम 14 और अधिकतम 21 खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ सकेगी। आईपीएल के नियम के अनुसार, एक टीम में अधिकतम 25 और न्यूनतम 18 खिलाड़ी होने चाहिए। सीएसके के पास 48 करोड़ की राशि बची हुई है।दिल्ली कैपिटल्स ने भी 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। ऐसे में वह भी अधिकतम 21 खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर सकेगी। उसके पास 47.5 करोड़ रुपए बचे हुए हैं।आईपीएल की एक टीम अधिकतम 8 विदेशी खिलाड़ियों को जगह दे सकती है, पर प्लेइंग-11 में सिर्फ 4 ही विदेशी खेल सकते हैं। कोलकाता नाइटराइडर्स 21 खिलाड़ियों को खरीद सकती है, उसके पास 48 करोड़ रुपए बचे हैं। लखनऊ की नयी टीम ने 3 खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा है, ऐसे में वह अभी 22 खिलाड़ियों को और खरीद सकती है। उसके पास 59 करोड़ रुपए हैं।पंजाब किंग्स ने सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। ऐसे में उसके पास 23 खिलाड़ियों का स्लॉट बचा है। टीम के पर्स में 72 करोड़ रुपए हैं। मुंबई इंडियंस के पास 48 करोड़ की राशि है और टीम 21 खिलाड़ियों को खरीद सकेगी। टीम ने सबसे अधिक 5 बार टी20 लीग का खिताब जीता है। वहीं राजस्थान रॉयल्स के पास 62 करोड़ रुपए बचे हैं और टीम 22 खिलाड़ियों को खरीद सकेगी।रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने विराट कोहली सहित 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, ऐसे में वह अभी 22 खिलाड़ियों को और खरीद सकेगी। उसके पास 57 करोड़ रुपए बचे हैं।सनराइजर्स हैदराबाद भी 22 खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ सकेगी, उसके पास 68 करोड़ बचे है। वहीं दूसरी नयी टीम अहमदाबाद के पास 52 करोड़ बचे हैं। टीम 22 खिलाड़ियों को और खरीद सकेगी।रवींद्र जडेजा (16 करोड़), एमएस धोनी (12 करोड़), मोईन अली (8 करोड़), ऋतुराज गायकवाड़ (6 करोड़)-कुल खर्च 42 करोड़रोहित शर्मा (16 करोड़), जसप्रीत बुमराह (12 करोड़), सूर्यकुमार यादव (8 करोड़), कीरोन पोलार्ड (6 करोड़)-कुल खर्च 42 करोड़,आंद्रे रसेल (12 करोड़/ पर्स से 16 करोड़ कटेंगे), वरुण चक्रवर्ती (8 करोड़/ पर्स से 12 करोड़ कटेंगे), वेंकटेश अय्यर ( 8 करोड़)कुल खर्च 42 करोड़,विराट कोहली (15 करोड़), ग्लेन मैक्सवेल (11 करोड़), मोहम्मद सिराज (7 करोड़)- कुल खर्च 33 करोड़, पर्स में मौजूद, 57 करोड़ रु.संजू सैमसन (14 करोड़), जोस बटलर (10 करोड़), यशस्वी जायसवाल (4 करोड़)कुल खर्च 28 करोड़,केन विलियमसन (14 करोड़), अब्दुल समद (4 करोड़), उमरान मलिक (4 करोड़)-कुल खर्च 22 करोड़,मयंक अग्रवाल (12 करोड़/ पर्स से 14 करोड़ कटेंगे), अर्शदीप सिंह (4 करोड़)-कुल खर्च 18 करोड़,ऋषभ पंत (16 करोड़), अक्षर पटेल (9 करोड़/ पर्स से 12 करोड़ कटेंगे), पृथ्वी शॉ (7.5 करोड़/ पर्स से 8 करोड़ कटेंगे), एनरिक नोर्त्जे (6.5 करोड़)- कुल खर्च 39 करोड़, पर्स में मौजूद 42.50 करोड़ रु.: हार्दिक पांड्या (15 करोड़), राशिद खान (15 करोड़), शुभमन गिल (7 करोड़)-कुल खर्च 37 करोड़,: केएल राहुल (15 करोड़ रु),मार्कस स्टोइनिस (11 करोड़) और रवि बिश्नोई (4 करोड़),कुल खर्च 30 करोड़,