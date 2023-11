24 गेंदों में 68 रन, प्रसिद्ध कृष्णा के नाम दर्ज हुआ यह अनचाहा रिकॉर्ड

There are have been 30 Indian pacers to bowl atleast 100 balls in T20I format!



Prasidh Krishna has the Worst Eco.rate among all of them! pic.twitter.com/C6lwVMf0FM — (@Shebas_10dulkar) November 28, 2023

Prasidh krishna gave 17 runs per over in 4 overs.. 17 .. just let that sink in. Everyone else bowled below the required run rate pic.twitter.com/szFjF7IPdV

— Rajiv Dingra (@rajivdingra) November 28, 2023

Prasidh Krishna holds the record of conceding most runs in a spell in T20is for India. pic.twitter.com/C5VcOQpF4Y

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 28, 2023

एकदिवसीय विश्वकप फाइनल की हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम लगभग पहली बार ऑस्ट्रेलिया को तीसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय हराकर सीरीज पर कब्जा कर दुख कम करने ही वाली थी लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा बीच में आ गए और सारा खेल खराब हो गया।प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने 4 ओवर के कोटे में 68 रन दिए जो इस प्रारुप में किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा किया गया सबसे खराब प्रदर्शन है। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने तीसरे ओवर में सिर्फ 7 रन दिए थे। और मैच के अंतिम ओवर में 25 रन लुटाए जब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 21 रनों की जरुरत थी।223 रनों का पीछा कर रही ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में 22 रन की जरूरत थी और हाल ही में वनडे विश्व कप में दोहरा शतक जड़कर आस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान पर ऐसी ही चमत्कारिक जीत दिलाने वाले मैक्सवेल ने प्रसिद्ध कृष्णा को तीसरी गेंद पर छक्का और आखिरी तीन गेंदों पर चौके जड़ते हुए टीम को पांच विकेट पर 225 रन तक पहुंचा दिया ।प्रसिद्ध कृष्णा को खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए कि उनकी 19.5 गेंद को अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया अन्यथा मैक्सवेल को अंतिम गेंद सिर्फ हवा में उछालनी होती।प्रसिद्ध कृष्णा अब तक हुए तीनों मैचों में महंगे साबित हुए है। विशाखापटनम में हुए पहले मैच में उन्होंने12.50 की इकॉनोमी से 50 रन देते हुए 1 विकेट लिया था। दूसरे मैच में उन्होंने 3 विकेट जरूर चटकाए लेकिन 10 की इकॉनोमी से 41 रन दिए। तीसरे मैच में तो उन्होंने 17 की इकॉनोमी से बिना कोई विकेट लिए 68 रन लुटाकर ना केवल मैच छोड़ दिया बल्कि अनचाहा रिकॉर्ड भी बना दिया।