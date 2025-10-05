रविवार, 5 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Pakistan won the toss and elects to bowl first against India
Written By WD Sports Desk
Last Updated : रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (15:34 IST)

ICC Women World Cup: भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी

India
INDvsPAK पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ महिला विश्व कप मुकाबले में रविवार को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।पाकिस्तान की कप्तान फ़ातिमा सना ने टॉस जीतने के बाद कहा, ''पिच में नमी दिख रही है। आज हम अपनी प्लानिंग को अच्छे से अमल में लाने की कोशिश करेंगे। 250 के अंदर का कोई भी स्कोर अच्छा हो सकता है। हम उन्हें इसके अंदर रोकने की कोशिश करेंगे।

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, ''हमने विश्व कप से पहले यहां एक अच्छी सीरीज खेली थी। हम सकारात्मक सोच के साथ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारी टीम में एक बदलाव है। अमनजोत कौर की जगह रेणुका सिंह आई हैं।

भारत XI: स्मृति मंधाना, प्रतीका रावल, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह

पाकिस्तान XI: मुनीबा अली, सदफ शम्स, सिदरा अमीन, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, फ़ातिमा सना (कप्तान), रमी़न शमी़म, डायना बेग, सिद्रा नवाज (विकेटकीपर), नाशरा संदू, सादिया इकबाल
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com