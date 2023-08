(WATCH) MS Dhoni ने Gym में मनाया चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग का जश्न, वीडियो हुआ वायरल

MS Dhoni celebrating Chandrayan- 3 landing: भारत ने 23 अगस्त 2023 की शाम को एक ऐतिहासिक पल (Historic Moment) देखा जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरा। इसका पूरा श्रेय Indian Space Research Organization (ISRO) को जाता है जिन्होंने इसे संभव बनाया और 140 करोड़ लोगों को गौरवान्वित किया। भारत अब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। (India now has become the first country to land on the south pole of the moon)

लाखों लोग इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और इस देश में जन्म लेने पर अपने हृदय में सौभाग्य और गर्व महसूस किया। कई क्रिकेटरों ने ट्वीट किए और फोटो डाल ISRO और भारत की जनता को बधाई दी, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण MS Dhoni के Viral Video ने खिंचा जिसमे वे चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग का जश्न मना रहे हैं।

Video of the Day, Thala Dhoni Celebrating the Successful Landing of Chandrayaan 3 !! #MSDhoni | #Chandrayaan3 | #WhistlePodu

via Chandrashekhar pic.twitter.com/6k018ZphQl — Saravanan Hari ‏ (@CricSuperFan) August 23, 2023

वीडियो में, जो Gym जैसा लग रहा है, Mahendra Singh Dhoni चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर लैंड करते हुए टीवी पर देख रहे थे और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वह शांत स्वभाव के हैं, उन्होंने सफलता का जश्न मनाने के लिए बस कुछ समय के लिए अपनी जांघों को थपथपाया (Tapped on his thighs)

टीवी पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग देखते हुए एमएस धोनी का यह वीडियो काफी लोकप्रिय हुआ है और तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। (MS Dhoni Social Media Viral Video)