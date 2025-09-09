शिवम दुबे तक को 4 ओवर डलवाने लायक बनाना चाहता है टीम मैनेजमेंट मेरे लिये जरूरी है कि शिवम जैसा खिलाड़ी चार ओवर डाल सके : मोर्कल

शिवम दुबे भारत की टी20 टीम का अभिन्न अंग हैं और गेंदबाजी कोच मोर्नी मोर्कल चाहते हैं कि मुंबई का यह हरफनमौला टी20 विश्व कप से पहले बैकअप मध्यम तेज गेंदबाज के रूप में स्थापित हो।मोर्कल ने आईसीसी अकादमी पर टीम के अभ्यास सत्र से इतर भारतीय मीडिया से कहा ,‘‘ मेरे लिये यह देखना जरूरी है कि शिवम जैसा लड़का चार ओवर डाल सके।’’उन्होंने कहा ,‘‘ मैं हमेशा हरफनमौलाओं से कहता हूं कि दोनों कौशल पर काम करे। कई बार लड़के अभ्यास में थोड़े शरारती हो जाते हैं और एक पर ही फोकस करते हैं। यहां इस माहौल में हम कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते ।’’मोर्कल का मानना है कि कई मौकों पर गेंदबाजी में छठा या सातवां विकल्प जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा ,‘‘ ऐसे दिन में हमें ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो हमारे लिये वह काम कर सके। हालात उसे अधिक रास आ सकते हैं । ऐसे में उसे उस दिन अच्छे प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेनी होगी। जब सूर्य (कप्तान सूर्यकुमार यादव) उसे यह जिम्मेदारी सौपे तो उसे तैयार रहना होगा।’’चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान भारत चार विशेषज्ञ स्पिनरों कुलदीप यादव, वरूण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के साथ उतरा था। लेकिन वह मार्च में थी और मोर्कल ने कहा कि सितंबर में दुबई की विकेट पर घास अधिक होती है और यह तरोताजा रहती है।दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा ,‘‘ हमें विकेट को देखना होगा। चैम्पियंस ट्रॉफी जिस समय खेली गई थी, उस समय इस पिच पर काफी क्रिकेट खेला जा चुका था और यह पुरानी लग रही थी।’’उन्होंने कहा ,‘‘ हम आज पिच को देखेंगे और मुझे लगता है कि इस पर काफी घास है। हमें पता चल जायेगा कि टीम संयोजन और रणनीति क्या होनी चाहिये।’’मोर्कल ने स्वीकार किया कि इंग्लैंड में खेलने का मौका नहीं मिलना कुलदीप यादव के लिये निराशाजनक रहा होगा लेकिन उनहोंने कहा कि वह आने वाले मैचों में जरूर चमकेगा।उन्होंने कहा ,‘‘ वह काफी पेशेवर खिलाड़ी है। इंग्लैंड में उसे कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला लेकिन वह अपने कैरियर में इतनी गेंदबाजी कर चुका है कि उसे पता है कि टी20 क्रिकेट, सफेद गेंद के क्रिकेट के लिये कैसे खुद को तैयार रखना है।’’