जिस देश में खेली आखिरी अंतरराष्ट्रीय पारी वहां काटा माही ने 41वें जन्मदिन का केक (Video)

Happy birthday to the man whose understanding of the game and ways to tackle challenges is unmatched. Your ingrained confidence and attitude to lead from the front made us believe that #TeamIndia can win any game. Wishing you good health and happiness @msdhoni pic.twitter.com/lBDZsVu600 — Jay Shah (@JayShah) July 7, 2022

Happy Birthday to my big brother. Thank you for being my biggest supporter and mentor in every phase of life, may god bless you and your family with good health always. Much love to you mahi bhai. Wishing you a great year ahead! @msdhoni #HappyBirthdayDhoni pic.twitter.com/3uABWFIlnO — Suresh Raina (@ImRaina) July 6, 2022

Very very happy birthday to you @msdhoni My best wishes are always with you! Have the most wonderful year ahead. Love always

pic.twitter.com/95n92fqeNT — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) July 7, 2022

Happy birthday, @msdhoni

Wish you the very best for the coming year! Keep shining always. pic.twitter.com/SsfYsf3LUT — cheteshwar pujara (@cheteshwar1) July 7, 2022

Dada taught us youngsters how to win and Dhoni made it into a habit. Two great leaders from different eras born just a day apart. Happy birthday to the men who shaped Indian cricket.@msdhoni @SGanguly99 pic.twitter.com/oD7o5VnJVK — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 6, 2022

Till the time full stop doesn't come,a sentence isn't completed. Till the time Dhoni is at the crease,match isn't completed.

Not all teams have the fortune to have a person like Dhoni, Happy B'day to a gem of a person & player,MS Dhoni. Om Helicopteraya Namaha #HappyBirthdayDhoni pic.twitter.com/qGFhpcP5so — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 7, 2022

Happy Birthday @msdhoni!



Your unparalleled achievements have given hope to millions of youngsters from humble rural backgrounds to pursue their dreams.



Eagerly waiting to see you play again in our own #Chennai.#HappyBirthdayDhoni pic.twitter.com/Drb2um69Rg — M.K.Stalin (@mkstalin) July 7, 2022

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गुरुवार को अपना 41वां जन्मदिन मनाया।सिर्फ टीम इंडिया ही इंग्लैंड में नहीं है बल्कि महेंद्र सिंह धोनी भी इंग्लैंड में है। यही कारण है कि उनका जन्मदिन भी इंग्लैंड में ही मना। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह धोनी ने इंग्लैंड में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे विश्वकप में आखिरी अंतरराष्ट्रीय पारी (50 रन) खेली थी और यहां ही उन्होंने केक काटकर अपना 41वां जन्मदिन मनाया। साक्षी धोनी ने यह वीडियो अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाला।भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह ने "कैप्टन कूल" के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देते हुए कहा, "उस शख्स को जन्मदिन की बधाई, जिसकी खेल की समझ और चुनौतियों से निपटने के तरीके बेजोड़ हैं। आपके आत्मविश्वास और सामने से नेतृत्व करने के रवैये ने हमें विश्वास दिलाया कि टीम इंडिया कोई भी मैच जीत सकती है। आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों की कामना करता हूँ।"धोनी के साथी और प्रिय मित्र सुरेश रैना ने धोनी के साथ पुरानी तस्वीरों के साथ एक वीडियो कोलाज साझा करके कैप्शन लिखा, "मेरे बड़े भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं। जीवन के हर चरण में मेरे सबसे बड़े समर्थक और संरक्षक होने के लिए धन्यवाद, भगवान आपको और आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ रखे। आपको ढेर सारा प्यार माही भाई। आने वाले वर्ष के लिए शुभकामनाएं!"भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने ट्वीट किया, "आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। आने वाला साल सबसे शानदार हो।"भारत के टेस्ट क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने कहा, "जन्मदिन मुबारक हो धोनी। आपको आने वाले वर्ष के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं! हमेशा चमकते रहो।"मोहम्मद कैफ ने बतौर कप्तान धोनी की विरासत को याद करते हुए कहा, "दादा (सौरव गांगुली) ने हम युवाओं को सिखाया कि कैसे जीतना है और धोनी ने इसे अपनी आदत बना लिया। अलग-अलग युगों के दो महान नेताओं का जन्म एक दिन के अंतराल में हुआ। भारतीय क्रिकेट को आकार देने वाले लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाएं।"वीरेंद्र सहवाग ने अपने अंदाज में जन्मदिन की बधाई देते हुए ट्वीट किया, "जब तक फुल स्टॉप नहीं आता, एक वाक्य पूरा नहीं होता। जब तक धोनी क्रीज पर हैं, मैच पूरा नहीं हुआ होता। सभी टीमों के पास धोनी जैसा व्यक्ति नहीं है। रत्न समान व्यक्ति और खिलाड़ी को जनम्दिन की शुभकामनाएं। ओम हेलीकाप्टर नमः।"तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान 'थाला धोनी' को बधाई देते हुए कहा, "आपकी अद्वितीय उपलब्धियों ने ग्रामीण पृष्ठभूमि के लाखों युवाओं को अपने सपनों को साकार करने की आशा दी है। आपको हमारे अपने चेन्नई में फिर से खेलते देखने का बेसब्री से इंतजार है।"एमएस धोनी ने डेढ़ दशक के एकदिवसीय करियर में भारत के क्रिकेट प्रेमियों को असंख्य यादें दी हैं। उन्होंने 350 एकदिवसीय मैच खेले और अपने करियर में 50.58 की औसत से 10773 रन बनाए।उन्होंने भारत को 2011 विश्व कप खिताब और साथ ही 2013 चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जिताया, जो भारत की अब तक की दो सबसे बड़ी जीतों में गिना जाता है।उन्होंने अपने 90 मैच के टेस्ट करियर में 38.09 की औसत से 4,876 रन बनाए, जिसके बाद उन्होंने खेल के सबसे लंबे प्रारूप से संन्यास लेने का फैसला किया।2019 विश्व कप सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद, धोनी को फिर कभी भारत की जर्सी में नहीं देखा गया; हालांकि वह आईपीएल में चेन्नई का नेतृत्व करते रहे। उन्होंने 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सन्यास की घोषणा की।2004 में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने वाले धोनी ने भारत के लिये बतौर कप्तान सभी आईसीसी ट्रॉफियां जीती हैं।