जस्टिन लैंगर ने यह कह कर बता दिया वह नहीं है टीम इंडिया के कोच की दौड में

Gautam Gambhir on KKR Fair Play Award and his Hug with Virat Kohli Ashwin YT Channel : गौतम गंभीर भले ही अपने आक्रामक और गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते हों लेकिन उनकी कप्तानी या मार्गदर्शन में जो भी टीम होती है वो हमेशा अच्छा ही करती है, गौतम गंभीर ने KKR को अपनी कप्तानी में 2012 और 2014 में ट्रॉफी दिलाई थी