ईशान किशन ने ऋषभ पंत का नाम बल्ले पर लिखा और जड़ दिया पहला टेस्ट अर्धशतक

INDvsWI वेस्टइंडीज के खिलाफ ट्रीनिडाड में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में Ishan Kishan ईशान किशन भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने ऋषभ पंत का नाम अपने बल्ले पर लिख कर आए और अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक जमा गए।उनके अर्धशतक लगाने के बाद ही कप्तान रोहित शर्मा ने पारी को घोषित कर दिया। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन दूसरी पारी दो विकेट पर 181 रन पर घोषित करके मेजबान टीम को 365 रन का लक्ष्य दिया।कप्तान रोहित शर्मा ने 57 जबकि इशान किशन ने 52 रन की पारी खेली।इससे पहले भारत के 438 रन के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 255 रन ही बना सकी थी और 183 रन से पिछड़ गई थी।इससे पहले ईशान किशन जब पहले टेस्ट में क्रीज पर थे तो उनके पहले रन के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने पारी घोषित की थी। दिलचस्प बात यह है कि ईशान किशन ने विकेटकीपर ऋषभ पंत का नाम अपने बल्ले पर लिखा, आरपी17 उन्होंने खेला भी ऋषभ पंत की तरह ही। ईशान किशन ने 34 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 52 रन बनाए।गौरतलब है कि विकेटकीपर ऋषभ पंत की जगह ही ईशान किशन को मौका मिला है। ऐसे में प्रतिस्पर्धा के इस दौर में कनिष्ठ ईशान किशन ने अपने वरिष्ठ साथी ऋषभ पंत को जो यह सम्मान दिया है, वह फैंस को खासा पसंद आया।ईशान किशन एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो धोनी के शहर रांची से आते हैं। उन्होंने आईपीएल में दर्शको को बेहद प्रभावित किया है। किशन आईपीएल में रोहित शर्मा की टीम, मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। उनका T-20 डेब्यू 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। किशन ने उस मैच में 32 गेंदों में 56 रन बनाए थे। वे तबसे अब तक कुल 27 T-20I मैच खेल चुकें हैं जिसमे उन्होंने 25.12 औसत से 653 रन (सर्वाधिक:89) बनाए हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में उन्होंने 14 मैचों में 510 रन बनाए हैं जिसमे एक दोहरा अर्धशतक भी शामिल है।वैसे तो ईशान किशन को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दल में भी शामिल किया गया था लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम प्रबंधन ने एक तुलनात्मक अनुभवी केएस भरत को तरजीह दी थी। लेकिन अब टीम प्रबंधन सफेद लिबास में ईशान किशन का प्रयोग करना चाहती है।