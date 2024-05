उलटफेर का शिकार हुआ पाकिस्तान, आयरलैंड ने पहली बार T20I अंतरराष्ट्रीय मैच हराया

आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट पर 182 रन का स्कोर खड़ा किया था। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने दूसरे ही ओवर में मोहम्मद रिजवान(1) का विकेट गवां दिया। सईम अयूब और कप्तान बाबर आजम ने पारी को संभाला। दोनों के बीच दूसरे विकेट लिये 85 रनों की साझेदारी हुई। सईम अयूब ने 29 गेंदों में (45) और बाबर आजम ने 43 गेंदों में (57) रनों की पारी खेली। फखर जमान(20) आजम खान (शून्य) और शदाब खान (शून्य) पर आउट हुये। इफ़्तिख़ार अहमद ने 15 गेंदों में नाबाद 37 रनों की पारी खेली। शाहीन शाह अफरीदी 14 रन बनाकर नाबाद रहे।

