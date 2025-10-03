शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 (17:09 IST)

इंडीज के खिलाफ 1 दिन में 3 शतक, राहुल जुरैल और जड़ेजा ने जड़ा सैंकड़ा

केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा के शतक से भारत का विशाल स्कोर

India
INDvsWI ध्रुव जुरेल (125), केएल राहुल (100) और रवींद्र जडेजा (नाबाद 104) की शतकीय पारियों के दम पर भारत ने शुक्रवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन स्टंप के समय पांच विकेट पर 448 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली हैं और उसकी बढ़त 286 रनों की हो गई है।

मेजबान टीम ने कल के दो विकेट पर 121 रन से आगे खेलना शुरू किया और इस सत्र में 97 रन जोड़े। राहुल ने 197 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 100 रन बनाये। राहुल ने रोस्टन चेज की गेंद पर सिंगल लेकर अपना 11वां टेस्ट शतक पूरा किया । केएल राहुल ने नौ साल के इंतजार के बाद आखिरकार घरेलू जमीन पर टेस्ट शतक जड़ा, जबकि शुभमन गिल ने कप्तान के रूप में अपने पहले घरेलू टेस्ट में संयमित अर्धशतक के साथ अपनी छाप छोड़ी। भारत ने सुबह के पहले सत्र में 67 ओवर में तीन विकेट पर 218 रन बनाये।

जिसमें राहुल 100 रन शतक भी शामिल है। गिल ने 100 गेंदों में पांच चौके लगाते हुए 50 रन बनाये है। उन्हें रॉस्टन चेज ने आउट किया। राहुल और गिल ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 97 रन जोड़े। गिल के आउट होने के बाद, बल्लेबाजी करने आये ध्रुव जुरेल ने एक शानदार चौका लगाकर सत्र का अंत शानदार तरीके से किया।
ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा के बीच पांचवे विकेट के लिए 206 रनों की साझेदारी हुई। विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए आज अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। ध्रुव ने 116वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया। उन्होंने 190 गेंदों में 12 चौके और दो छक्कों की मदद से 103 रन बनाकर अपना शतक पूरा किया। 123वें ओवर में खैरी पियरे ने ध्रुव जुरेल को आउट कर वेस्टइंडीज को पांचवी सफलता दिलाई। ध्रुव ने 210 गेंदों में 15 चौके और तीन छक्के लगाते हुए 125 रन बनाये।

इसके बाद रवींद्र जडेजा ने अपना छठा शतक पूरा किया। दिन का खेल समाप्त होने के समय भारत ने पांच विकेट पर 448 रन बना लिये हैं और रवींद्र जडेजा (नाबाद 104) और वाशिंगटन सुंदर (नाबाद नौ) क्रीज पर मौजूद हैं। भारत की कुल बढ़त 286 रनों की हो गई है।वेस्टइंडीज के लिए रॉस्टन चेज ने दो विकेट लिये। जेडेन सील्स, खैरी पियरे और जोमेल वारिकन ने एक- एक बल्लेबाज को आउट किया।
