शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025
Papankusha ekadashi: पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने के क्या हैं फायदे?

Papankusha ekadashi 2025: पापांकुशा एकादशी का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है: 'पाप' (अपराध या गलत कार्य) और 'अंकुश' (हाथी को नियंत्रित करने वाला औजार)। इस एकादशी को करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति सद्मार्ग पर चलता है, इसलिए इसे 'पापों पर अंकुश लगाने वाली' एकादशी कहा जाता है। यह एकादशीआश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस बार यह 03 अक्टूबर 2025 को है।  इस दिन व्रत, पूजा, दान और श्रीहरि के नाम का जाप करने से जीवन में शुभता और समृद्धि आती है। 
 
1. पापांकुशा एकादशी के दिन विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत से सभी प्रकारों के पापों से मुक्ति मिलती है।
 
2. जो व्यक्ति इस एकादशी की रात में जगकर कीर्तन भजन करता है वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इस दिन व्रत रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और स्‍वर्ग का मार्ग प्रशस्‍त होता है।
 
3. पापांकुशा एकादशी का विधि विधान से व्रत और पारण किए जाने से शरीर तथा आत्मा शुद्ध रहते हैं। यह एकादशी अपार धन, समृद्धि और सुख देती है। 
 
4. शास्त्रों के अनुसार पापांकुशा एकादशी एक हजार अश्वमेघ तथा सौ सूर्ययज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली होती है।
 
5. इस दिन जो व्यक्ति सुवर्ण, जल, तिल, भूमि, अन्न, गौ, जूते तथा छाते का दान करता है, उसे यमराज का सामना नहीं करना पड़ता है।
Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिनShani ka nakshatra parivartan : भारतीय ज्योतिष में ग्रहों के गोचर और नक्षत्र परिवर्तन का विशेष महत्व होता है। ये बदलाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस साल दशहरे के ठीक एक दिन बाद, यानी 3 अक्टूबर, 2025 को कर्मफल दाता शनि देव अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। वे पूर्वभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। यह प्रवेश पूरे 27 साल बाद हो रहा है, जिससे कुछ विशेष राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित हो सकता है।

Diwali 2025 date: दिवाली कब है वर्ष 2025 में, एक बार‍ फिर कन्फ्यूजन 20 या 21 अक्टूबर?

Sharad purnima 2025: कब है शरद पूर्णिमा, क्या करते हैं इस दिन?

Sharad purnima 2025: कब है शरद पूर्णिमा, क्या करते हैं इस दिन?Sharad purnima 2025: अश्‍विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा तथा कोजागरी लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं। वर्ष 2025 में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर, दिन सोमवार को मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, शरद पूर्णिमा वर्षभर की सभी पूर्णिमा तिथियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था। साथ ही इस दिन रास पूर्णिमा होने के कारण भी राधा-कृष्ण के पूजन का तथा भोलेनाथ-पार्वती माता के साथ ही कार्तिकेय और गणेश पूजन का भी विशेष महत्व है।

Monthly Horoscope October 2025: अक्टूबर माह में, त्योहारों के बीच कौन सी राशि होगी मालामाल?

October 2025 hindu calendar: अक्टूबर 2025 के प्रमुख व्रत-त्योहार, पुण्यतिथि और जयंती

October 2025 hindu calendar: अक्टूबर 2025 के प्रमुख व्रत-त्योहार, पुण्यतिथि और जयंतीOctober 2025 ke vrat tyohar: वर्ष 2025 का अक्टूबर माह प्रारंभ हो गया है। इस माह में दशहरा, धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, छठ, सहित कई बड़े व्रत एवं त्योहार के साथ ही महत्वपूर्ण लोगों की जयंती और पुण्‍यतिथि भी रहेगी। चलिए जानते हैं कि प्रमुख 10 व्रत और त्योहारों की लिस्ट। जानिए किस तारीख को है कौनसा व्रत या त्योहार।

Ekadashi vrat katha: पापांकुशा एकादशी पर पढ़ें पापों से मुक्ति दिलाने वाली कथा

Ekadashi vrat katha: पापांकुशा एकादशी पर पढ़ें पापों से मुक्ति दिलाने वाली कथाpapankusha ekadashi story : आज पापांकुशा एकादशी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से बाल्य, युवा और वृद्धावस्था के पापी मनुष्य भी सद्‍गति को प्राप्त होते है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं आश्विन मास के पापांकुशा एकादशी की पौराणिक कथा :

Monthly Horoscope October 2025: अक्टूबर माह में, त्योहारों के बीच कौन सी राशि होगी मालामाल?

Diwali 2025 date: दिवाली कब है वर्ष 2025 में, एक बार‍ फिर कन्फ्यूजन 20 या 21 अक्टूबर?

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?हिंदू धर्म में पूजा-पाठ करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। खासकर महिलाओं के लिए पूजा के कई नियम बताए गए हैं। मासिक धर्म के दौरान पूजा करने को लेकर महिलाओं में अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि महिलाएं मासिक धर्म के कितने दिनों बाद से पूजा-पाठ या मंदिर जाना शुरू कर सकती हैं? इस लेख में हम मासिक धर्म के दौरान पूजा करने से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं।

Solar Eclipse 2026: वर्ष 2026 में कब होगा सूर्य ग्रहण, कहां नजर आएगा और क्या होगा इसका समय?

Solar Eclipse 2026: वर्ष 2026 में कब होगा सूर्य ग्रहण, कहां नजर आएगा और क्या होगा इसका समय?Solar Eclipse 2026: वर्ष 2025 में भी दो सूर्य ग्रहण थे। पहला 29 मार्च को और दूरा 21 सितंबर को था। इसी प्रकार वर्ष 2026 में दो सूर्य ग्रहण होंगे। दुर्भाग्य से, ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इनका धार्मिक या ज्योतिषीय सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा।
