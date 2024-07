IND vs SA: अब लड़कियों ने भी दी दक्षिण अफ्रीका को मात, 10 विकेटों से हराकर किया सीरीज पर कब्जा

All over in Chennai! The @ImHarmanpreet led side win the one-off test by 10 wickets Scorecard https://t.co/4EU1Kp7wJe #TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/rV3fiCqZMS

For her stupendous bowling and getting wickets in the match, Sneh Rana wins the Player of the Match award



Scorecard https://t.co/4EU1Kp7wJe#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/PR8SA6lvtC