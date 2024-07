The Lord of the Rings The Rings of Power Season 2: जब 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स : द रिंग्स ऑफ पावर' का पहला इंस्टॉलमेंट रिलीज हुआ, तो इसने दर्शकों को मध्य पृथ्वी की शानदार दुनिया में वापस पहुंचा दिया, खास कर के एक दूसरे युग में। यह सीरीज सिर्फ रिंग्स बनाने से कहीं ज्यादा थी, इसमें गैलाड्रियल (मॉर्फिड क्लार्क द्वारा निभाया गया किरदार) के शुरुआती साहसिक कारनामों को भी दिखाया थी, जिसमें उन्होंने बुराई को हराने के लिए अपने सफर की शुरुआत की थी।