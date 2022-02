पहला टी-20I: भारत ने जीता टॉस, किया गेंदबाजी का फैसला (वीडियो)

कोलकाता के इडन गार्डन्स में ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। फरवरी के महीने में रोहित शर्मा ने यह निर्णय ओस को ध्यान में रखकर लिया है। भारत के लिए रवि विश्नोई आज अपना टी-20 डेब्यू कर रहे है।वहीं रोहित के साथ इशान किशन ओपनिंग करेंगे। भारत ने पांच बल्लेबाज़ (रोहित शर्मा , इशान किशन , विराट कोहली , सूर्यकुमार यादव , ऋषभ पंत) , एक ऑलराउंडर (वेंकटेश अय्यर), दो लेग स्पिनर और तीन तेज़ गेंदबाज़ (हर्षल पटेल, दीपक चाहर, भुवनेश्वर कुमार) गेंदबाज़ खिलाने का फ़ैसला किया है।टी-20 विश्वकप के बाद जबसे रोहित शर्मा को कप्तानी सौंपी है टी-20 में वह एक भी टॉस नहीं हारे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में भी वह तीनों टॉस और फिर मैच भी जीते थे।वेस्टइंडीज़ की ओर से उनके कप्तान पोलार्ड फ़िट हैं और वह रोहित शर्मा के साथ टॉस के लिए आए।रोहित शर्मा (कप्तान), इशान किशन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, वेंकटेश अय्यर, दीपक चाहर, रवि बिश्नोई, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल।कीरोन पोलार्ड (कप्तान), निकोलस पूरन, फैबियन एलेन, रोस्टन चेज, शेल्डन कॉटरेल, अकील हुसैन, ब्रैंडन किंग, रोवमैन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड, ओडियन स्मिथ, काइल मेयर्स।