INDvsWI ODI में वेस्ट इंडीज के पास है भारत की 17 सालों की स्ट्रीक तोड़ने का सुनहरा मौका, जानें ODI Records

INDvsWI ODI में वेस्ट इंडीज के पास है भारत की 17 सालों की स्ट्रीक तोड़ने का सुनहरा मौका, जानें ODI Records

पहला और दूसरा वनडे 27 और 29 को केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस (Kensington Oval, Bridgetown, Barbados) में खेला जाएगा और आखिरी मैच 1 अगस्त को ब्रायन लारा स्टेडियम, तारौबा, त्रिनिदाद (Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad) में खेला जाएगा।



भारतीय टीम 2006 के बाद से West Indies के खिलाफ कोई Bilateral ODI Series नहीं हारी है और भारत के कप्तान Rohit Sharma 17 साल के उस रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेंगे।भारत, वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले 8 वनडे मैच भी नहीं हारा है और रोहित शर्मा सीरीज के अंत तक इसे 11 बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।

Records in ODI

भारत बनाम वेस्टइंडीज हेड टू हेड (India vs West Indies Head To Head)

Head To Head की बात करें तो ODI में भारत और वेस्ट इंडीज का सामना 139 मैचों में हुआ है। इन 139 मैचों में भारत ने 70 जीतें हासिल कीं, जबकि वेस्टइंडीज 63 में विजयी रही। 4 मैच का कोई रिजल्ट नहीं रहा. 2 मैच Tie हुए हैँ

भारत और वेस्टइंडीज के बीच कुल

मैच : 139

भारत जीता: 70

वेस्टइंडीज जीता: 63

Tie: 2

No Result :4

Highest Total : भारत : 418/5, 8 दिसंबर, 2011, होल्कर स्टेडियम, इंदौर

Lowest Total: भारत : 100/10 (28.3 ओवर),16 नवंबर 1993, सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद

Biggest Win: भारत :224 Runs, 29 सितंबर, 2018, मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम

Smallest Win: वेस्टइंडीज : 1 रन, 20 मई, 2006, किंग्स्टन, जमैका के सबरीना पार्क में

Most Runs : विराट कोहली: 42 मैचों में 2261

Highest Score : वीरेंद्र सहवाग, 8 दिसंबर, 2011 को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में (149 गेंदों में 219 रन

Most Hundreds: विराट कोहली, 42 मैचों में 9

Most fifties: रोहित शर्मा: 36 मैचों में 12

Most Sixes: रोहित शर्मा, 36 मैचों में 35

एक श्रृंखला में सर्वाधिक रन: क्रिस गेल: 7 मैचों की श्रृंखला में 455 (2002/03)

Highest Partnership: रोहित शर्मा-विराट कोहली (246 रन): 21 अक्टूबर, 2018 को बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी में

सर्वाधिक मैच : शिवनारायण चंद्रपॉल : 46

Most Wickets: कर्टनी वॉल्श: 38 मैचों में 44

सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी आंकड़े: अनिल कुंबले, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 6.1 ओवर में 12 रन देकर 6 विकेट, 277 नवंबर, 1993

सर्वाधिक 5W हॉल: मर्विन डिलन (17 मैचों में दो बार)

IND vs WI ODI Head To Head : भारतीय टीम इस वक्त वेस्टइंडीज दौरे पर है (India Tour Of West Indies) और दो टेस्ट मैचों की सीरीज जीतने के बाद Team India वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup) की तैयारी West Indies के खिलाफ 27 जुलाई से शुरू होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज (India West Indies ODI Series) से शुरू करने जा रही है।