IND vs ENG Test Preview, Date, Time, Head to Head : टेस्ट क्रिकेट प्रेमियों, विशेषकर भारत और इंग्लैंड के लिए दो महीने जन्नत की तरह होने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 25 जनवरी से शुरू होने वाली है और पहला मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। विराट कोहली (Virat Kohli) ने पहले दो मैचों के लिए अपना नाम वापस ले लिया है, उनकी जगह मध्यप्रदेश के बल्लेबाज रजत पाटीदार (Rajat Patidar) को मौका दिया गया है। टीम का नेतृत्व रोहित शर्मा (Rohit Sharma) करेंगे और बेन स्टोक्स (Ben Stokes) इंग्लैंड टीम की कप्तानी करेंगे।

भारत घरेलू मैदान पर लगातार 16 टेस्ट सीरीज में अजेय रहने के अपने गौरवपूर्ण घरेलू रिकॉर्ड को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगा लेकिन रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम के लिए यह कठिन होगा क्योंकि उन्हें Red Ball Cricket में इंग्लैंड की आक्रामक 'Bazball Approach' से निपटना होगा। पहले टेस्ट के लिए भारतीय बल्लेबाजी क्रम में यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रवींद्र जड़ेजा और केएस भरत शामिल होंगे।

भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने मंगलवार को कहा कि केएल राहुल (KL Rahul) पांच मैचों की Test Series में विकेटकीपिंग नहीं करेंगे और विकेटकीपर-बल्लेबाज की भूमिका के लिए KS Bharat और Dhruv Jurel के बीच मुकाबला होगा।

द्रविड़ ने कहा "राहुल इस श्रृंखला में विकेटकीपर के रूप में नहीं खेलेंगे और हम चयन में ही इसके बारे में स्पष्ट हैं। हमने दो अन्य विकेटकीपरों को चुना है और जाहिर तौर पर राहुल ने दक्षिण अफ्रीका में हमारे लिए शानदार काम किया और वास्तव में बड़ी भूमिका निभाई" ''हमें श्रृंखला ड्रा कराने में मदद मिली।''

उन्होंने कहा, "लेकिन (इंग्लैंड के खिलाफ) पांच टेस्ट मैचों और इन परिस्थितियों में खेलने को ध्यान में रखते हुए चयन हमारे पास मौजूद दो अन्य कीपरों के बीच होगा।"

भारत-इंग्लैंड टेस्ट मैचों में आमने सामने

(IND vs ENG Head To Head in Tests)

भारत और इंग्लैंड टेस्ट में 131 मुकाबलों में आमने-सामने हुए हैं। इन 131 खेलों में से भारत ने 31 जीते हैं जबकि इंग्लैंड 50 मौकों पर विजयी हुआ है। 50 मैच ड्रॉ रहे।

कुल : 131

इंग्लैंड जीता : 50

टीम इंडिया जीती: 31

ड्रा : 50

भारत अपने घर में जीता : 22

इंग्लैंड अपने घर में जीता : 36

भारत ने घर से बाहर जीता: 9

इंग्लैंड ने घर से बाहर जीत हासिल की :14

भारत बनाम इंग्लैंड शेड्यूल

(IND vs ENG Schedule)



पहला टेस्ट: Jan. 25-29, Hyderabad

दूसरा टेस्ट: Feb. 2-6, Vishakhapatman

तीसरा टेस्ट: Feb. 15-19, Rajkot

चौथा टेस्ट: Feb. 23-27, Ranchi

पांचवा टेस्ट: March 7-11, Dharamsala

किस वक्त खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच?

मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा

भारतीय टीम

विश्व रैंकिंग: 2

कप्तान: रोहित शर्मा

कोच: राहुल द्रविड़

टॉप रैंक के बल्लेबाज: रोहित शर्मा (10)

टॉप रैंक के गेंदबाज: रविचंद्रन अश्विन (1)

इंग्लैंड टीम

विश्व रैंकिंग: 3

कप्तान: बेन स्टोक्स

कोच: ब्रेंडन मैकुलम

टॉप रैंक के बल्लेबाज: जो रूट (2)

टॉप रैंक के गेंदबाज: ओली रॉबिन्सन (6)

पहले दो टेस्ट मैचों के लिए भारतीय स्क्वाड

Rohit Sharma (captain), KL Rahul, Shubman Gill, Shreyas Iyer, KS Bharat, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Ravichandran Ashwin, Ravindra Jadeja, Axar Patel, Jasprit Bumrah, Avesh Khan, Kuldeep Yadav, Mohammed Siraj, Mukesh Kumar

इंग्लैंड स्क्वाड: Ben Stokes (captain), Jonny Bairstow, Zak Crawley, Ben Duckett, Ben Foakes, Dan Lawrence, Ollie Pope, Joe Root, Rehan Ahmed, James Anderson, Gus Atkinson, Tom Hartley, Jack Leach, Ollie Robinson, Shoaib Bashir, Mark Wood

पहले मैच के लिए इंग्लैंड टीम : Zak Crawley, Ben Duckett, Ollie Pope, Joe Root, Jonny Bairstow, Ben Stokes (C), Ben Foakes, Rehan Ahmed, Tom Hartley, Mark Wood, Jack Leach

दोनों टीमों के बीच पिछली तीन सीरीज

2018: इंग्लैंड ने भारत को इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 4-1 से हराया

2020-21: भारत ने इंग्लैंड को भारत में चार टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-1 से हराया

2021-22: इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई

कहाँ देख पाएंगे भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच?

(IND vs ENG Live Streaming)

पहले टेस्ट का लाइव प्रसारण Sports 18 HD/SD और Jio Cinema पर देखा जा सकेगा।