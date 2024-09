दोनों टीमों के ऐलान से पहले ही INDvsBAN टेस्ट सीरीज का Boycott हुआ शुरू

भारत-बांग्लादेश टेस्ट शृंखला दो सप्ताह बाद आरंभ हो रही है। @BCCI ने ‘ब्लैक लाइव्स मैटर’ पर पुरुष खिलाड़ियों से 2021 T20 विश्वकप के भारत-पाक मैच के पहले घुटने टेके थे।



बांग्लादेश में हिन्दुओं की जो स्थिति है, यह शृंखला होनी ही नहीं चाहिए। यदि हम खेल भी रहे हैं तो मुझे देखना है… — Ajeet Bharti (@ajeetbharti) September 6, 2024

बांग्लादेश में जो कुछ हिन्दुओं के साथ हो रहा है और वहाँ की सरकार और पुलिस सेना भी असफल हुई है अल्पसंख्यकों को बचाने में, ऐसे में बांग्लादेश का भारत आकर क्रिकेट खेलना एकदम स्वीकार नहीं होगा, अभी लगभग डेढ़ महीना समय है तो उनको बता कर… pic.twitter.com/YuOXxEOstT

Boycott #indvsban test series@BCCI invest wisely

Boycott INDvsBAN cricket forever

Hello @JayShah, pls don't allow @BCBtigers to come to India when our fellow Hindus are being raped, butchered & forcefully converted to Islam to get benefits.





We should raise our voice & make them understand, how attacking a Hindu will impact their country. #IndvsBan @BCCI pic.twitter.com/4yh6lerTml

Reminder: Armenia doesn't play international sports matches with Azerbaijan as Armenian Christians are attacked in Azerbaijan.





Most Arab countries don't play international matches with Israel for the same reason.



INDvsBANअभी भारत और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज शुरु होने में 2 हफ्ते बाकी है। दोनों ही क्रिकेट बोर्ड ने से किसी ने भी टीमों का एलान नहीं किया है। लेकिन इस सीरीज के बहिष्कार की आवाजें अभी से बुलंद हो गई है।दरअसल इस बार दोनों देशों के बीच गर्माई राजनीति और बांग्लादेश में गैर इस्लामिक अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अमानवीय अपराधों पर भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ फैंस खफा है।उन्होंने 19 सितंबर से शुरु होने वाली इस सीरीज का अभी से ट्विटर पर बहिष्कार शुरु कर दिया है। गौरतलब है कि जब पाकिस्तान के साथ भारत एशिया कप या फिर विश्वकप में मैच खेलती थी तो तब भी कई लोग इस मैच के बहिष्कार की बातें करते थे। हालांकि भारत पाक क्रिकेट में सीमा पार आतंकवाद मुद्दा होता था।इस बार मुद्दा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार हैं। हालांकि बोर्ड इस सीरीज को लेकर स्पष्ट है। दोनों टीमों के बीच पहला मैच कानपुर तो दूसरा मैच चेन्नई में खेला जाएगा।वहीं कई क्रिकेट फैंस ने यह भी लिखा कि अगर यह सीरीज होती है तो टीम इंडिया को दोनों ही टेस्ट मैचों में धर्म के आधार पर अपराध सह रहे बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बांह पर काली पट्टी पहनकर मैदान पर उतरना चाहिए।