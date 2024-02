INDvsENG विशाखापट्टनम में वापसी, भारत ने 106 रनों से इंग्लैंड को हराया

Shubman Gill on Playing at No.3 IND vs ENG 2nd Test : भारतीय टीम प्रबंधन द्वारा खुद पर दिखाए गए विश्वास पर खरा उतरते हुए शुभमन गिल (Shubman Gill) ने रविवार को तीसरे नंबर पर खेलते हुए शानदार शतक जड़ा।