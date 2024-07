IND vs SL 2nd T20 : भारत ने दूसरे टी-20 में श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर सीरीज पर किया कब्जा

India beat Sri Lanka by 7 wickets (DLS) in the 2nd T20I : यशस्वी जायसवाल और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए वर्षाबाधित दूसरे टी-20 मैच में श्रीलंका को 9 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। मुख्य कोच गौतम गंभीर और नए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी पारियों की बेहतरीन की और भारतीय टीम टी20 विश्व चैम्पियन की तरह ही खेली।

गर्दन में जकड़न के कारण शुभमन गिल ने यह मैच नहीं खेला जबकि संजू सैमसन (0) जल्दी आउट हो गए। इसके बाद जायसवाल ने 15 गेंद में 30 और सूर्यकुमार ने 12 गेंद में 26 रन बनाए। भारत ने 8 ओवर में 78 रन का संशोधित लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर 9 विकेट पर 161 रन बनाए थे।

सैमसन को महीश पथिराना ने कैरम बॉल पर आउट किया। इसके बाद सूर्यकुमार और जायसवाल ने 3.1 ओवर में 39 रन जोड़े। हार्दिक पंड्या ने नौ गेंद में नाबाद 22 रन बनाए। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे टी20 मैच में श्रीलंका को 9 विकेट पर 161 रन पर रोक दिया । शनिवार को पहले मैच में श्रीलंका ने आखिरी 8 विकेट 21 रन के भीतर गंवा दिए थे और रविवार को आखिरी 6 विकेट 31 रन के भीतर गंवाए।

पहले 10 ओवर में 80 रन बनाने के बावजूद श्रीलंकाई टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी और आखिरी 10 ओवर में 81 रन ही बन सके। हार्दिक पंड्या ने 2 ओवर में 23 रन देकर दो और रवि बिश्नोई ने चार ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट लिए।

श्रीलंका के लिए पाथुम निसांका ने 24 गेंद में 32 रन बनाए जबकि कुसल परेरा ने 34 गेंद में 54 रन की पारी खेली। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 6 ओवर में 54 रन जोड़े ।

इसके बाद दासुन शनाका (0) और वानिंदु हसरंगा (0) गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलकर आउट हुए । एक समय श्रीलंका का स्कोर 15 ओवर में दो विकेट पर 130 रन था लेकिन मध्यक्रम के लड़खड़ाने से 10 गेंद के भीतर चार विकेट गिर गए जिसमें एक रन आउट शामिल है ।

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने युवा रियान पराग से गेंदबाजी की शुरुआत कराई जिसने चार ओवर में 30 रन ही दिये जिसमें 10 डॉट गेंद शामिल थी। अक्षर पटेल ने चार ओवर में 30 रन देकर दो विकेट लिए। शीर्षक्रम के बल्लेबाजों के सामने सहज गेंदबाजी नहीं कर पा रहे बिश्नोई ने बाद में मध्यक्रम को अपना निशाना बनाया। भाषा